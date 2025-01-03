2025 yılı itibarıyla, sosyal yardım ödemelerine yapılacak zamlar, özellikle düşük gelirli vatandaşlar ve ihtiyaç sahipleri için önemli bir gelişme olarak gündemde. Yeni yıl ile birlikte memur maaşlarına yapılacak zamlar ve sosyal yardım kalemlerindeki artışlar, milyonlarca kişinin yaşam standartlarını iyileştirecek. Ocak ayında yapılacak bu artışlar, özellikle şu alanlarda dikkat çekiyor...