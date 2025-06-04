Sırbistan’da düzenlenen 'Elite ProCard' yarışmasında “Şampiyonlar Şampiyonu” unvanını kazanarak Türkiye’yi başarıyla temsil eden, vücut geliştirme şampiyonu ve badmintonda altın madalyası bulunan milli sporcu Semih Topçu, çalıştığı spor salonunda silahla alıkonularak dakikalarca dövüldü. Peki, Milli sporcu Semih Topçu neden darp edildi? Semih Topçu olayı nedir, kimdir? İşte ayrıntılar...
Milli sporcu Semih Topçu, izinli gününde çalışmadığı gerekçesiyle ciddi bir mobbinge maruz kaldı. Kısa süre önce işe başladığı spor salonunun sahibi tarafından çağrılan Topçu, burada silahla tehdit edildi. İşletme sahibi, ardından korumalarına “vur” talimatı vererek milli sporcuyu dakikalarca darp ettirdi.
Semih Topçu olayı nedir, neden darp edildi?
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir spor salonunda bir süre önce işe başlayan vücut geliştirme şampiyonu ve badmintonda altın madalyası bulunan milli sporcu Semih Topçu, iddiaya göre mobinge uğramaya başladı.
Salon sahibi, Baki K. Topçu'yu telefonla arayıp, kendisinden fazla mesaisi yapmasını istedi. Fakat milli sporcu bu teklifi kabul etmeyince telefonla hakaretlere maruz kaldı.
Kendisini işletmeye çağıran işletme sahibi Baki K., iddiaya göre, odasına konuşmak için gelen milli sporcuya silah çekip tehditler savurdu.
Hemen arkasından içeri giren Baki K.'nin korumaları işletme sahibinden 'Vur' emri almasıyla milli sporcuyu dakikalarca tekme tokat darp etti.
Tüm olanlara rağmen milli sporcunun istifini bozmadığı anlar dikkat çekerken, maruz kaldığı darp sonucu vücudunda kırıklar oluştu.
Yaşadığı mağduriyet üzerine Topçu, iki şüpheliden de şikayetçi oldu. İşyeri sahibi Baki K., gözaltı kararının ardından sevk edildiği mahkemece ev hapsi alırken, 2.5 ay sonra serbest bırakıldı.
13 suç kaydı bulunan ve 10 gün firar eden koruması Yusuf İslam D., ise teslim olmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa'da 13 yıldır vücut geliştiren ve 3-4 yıl önce pandemi nedeniyle spor salonları kapalı olduğu için evinin 15 metrekarelik odasında antrenman yapan Semih Topçu Sırbistan'da düzenlenen 'elite procard' yarışmasında şampiyonlar şampiyonu oldu.
Topçu badmintonda da altın madalya kazandı.
Semih Topçu kimdir?
Semih Topçu Sırbistan’da düzenlenen 'Elite ProCard' yarışmasında “Şampiyonlar Şampiyonu” unvanını kazanarak Türkiye’yi başarıyla temsil etmiştir. Semih Topçu'nun vücut geliştirme şampiyonu ve badmintonda altın madalyası bulunuyor.