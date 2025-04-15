Şevval orucu, Ramazan ayının ardından gelen Şevval ayında tutulan altı günlük nafile bir oruçtur. Ramazan ayının bitmesi ile hicri takvime göre Şevval ayı başlamış oldu. Şevval ayında 6 gün oruç tutmanın faziletlerine binaen bu ayda oruç tutmak isteyen müslğmanlar Şevval ayı tarihlerini sorguluyor. Şevval orucunu tutmak için en son ne zaman oruca başlanabilir? Şevval ayı son günü ne zaman, ne zaman bitiyor 2025? İşte Diyanet takvimine göre Şevval ayının son günü tarihi.
Şevval orucu, Ramazan ayının manevi atmosferini devam ettirmek ve orucun bereketini sürdürmek isteyen Müslümanlar için önemli bir fırsattır. Bu oruç, hem bedensel hem de ruhsal arınma için bir vesiledir ve Müslümanlar için manevi bir kazanç kapısıdır. Peki, bu yıl Şevval ayında hangi güne kadar oruç tutulabilir? Şevval ayı ne zaman sona eriyor?
ŞEVVAL AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?
Hadiste Şevval ayında ve altı gün olarak geçmektedir. Ramazan bayramının birinci günü olan şevval ayının ilk gününde oruç tutmak haramdır.
RAMAZAN'DA TUTULMAYAN ORUÇLAR ŞEVVAL ORUCU NİYETİYLE TUTULABİLİR Mİ?
Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.
ŞEVVAL ORUCU NE ZAMANA KADAR TUTULUR?
Ramazan ayının peşinden gelen bu mübarek ay, 10 Nisan Çarşamba günü başlayıp 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü sona ermektedir.
ŞEVVAL ORUCUNUN ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ
Sünnet Olması: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in Şevval ayında oruç tutmuş olması ve bunu tavsiye etmesi, bu orucun sünnet olduğunu gösterir.
Yıllık Oruç Sevabı: Hadis-i şeriflerde, Ramazan ayını oruçla geçirip Şevval ayında altı gün oruç tutanların, tüm seneyi oruçlu geçirmiş gibi sevap kazanacağına işaret edilir.
Manevi Devamlılık: Ramazan ayında kazanılan manevi atmosferin devamlılığına katkı sağlar.
Günahlardan Arınma: Şevval orucu, kişinin günahlardan arınmasına ve manevi olarak yükselmesine vesile olur.
ŞEVVAL ORUCU HÜKMÜ NEDİR?
Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/435).
Şevval ayında nâfile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nâfile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olarak tutulmuş olur.