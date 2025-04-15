ŞEVVAL ORUCUNUN ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ





Sünnet Olması: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in Şevval ayında oruç tutmuş olması ve bunu tavsiye etmesi, bu orucun sünnet olduğunu gösterir.

Yıllık Oruç Sevabı: Hadis-i şeriflerde, Ramazan ayını oruçla geçirip Şevval ayında altı gün oruç tutanların, tüm seneyi oruçlu geçirmiş gibi sevap kazanacağına işaret edilir.

Manevi Devamlılık: Ramazan ayında kazanılan manevi atmosferin devamlılığına katkı sağlar.

Günahlardan Arınma: Şevval orucu, kişinin günahlardan arınmasına ve manevi olarak yükselmesine vesile olur.