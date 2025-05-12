SGK onayladı, 1.800 gün (5 yıl) primle emeklilik! 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) hepsine erken emeklilik kapısı açıldı

SGK DUYURDU: ERKEN EMEKLİLİK İMKANLARI

SGK, 15 yıl ve 3600 günden başlayarak erken emeklilik imkanı oluşabildiğini açıkladı. Ancak bu hak, engelli çalışan bireyler için tanınıyor. Bu noktada yüzde 40 ve üstü engelin bulunması gerekiyor. Öte yandan SGK tarafından duyurulan bu hakta yaş şartı aranmıyor. Bunun sonucunda ise SSK giriş tarihinin önemli olmadığı sonucu çıkıyor. Peki, SGK başka hangi durumlarda erken emeklilik sağlıyor? Aşağıda erken emekli olunabilecek durumlardan bazıları yer alıyor.