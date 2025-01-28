Otomobil piyasasında yaşanan hareketlilik devam ederken, sıfır otomobil almak isteyenler için umut verici fırsatlar bulunuyor. 2025 yılı itibarıyla sıfır otomobil fiyatları, 1 milyon TL bandında çeşitlilik gösterirken, 900 bin TL seviyesinden başlayan modellerle sıfır araç sahibi olmak hala mümkün. Otomobil üreticilerinin sunduğu kampanyalar ve uygun finansman seçenekleri, sıfır araç almak isteyenlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu fiyat aralığında hem kompakt modeller hem de aile kullanımına uygun araçlar dikkat çekiyor.
2025 yılının başlamasıyla birlikte otomobil bayileri, sıfır araç fiyatlarına %3 ila %7 arasında değişen oranlarda zam yaptı. Bu artışlar, model ve donanım seviyelerine göre farklılık gösterirken, araç fiyatlarında 20 bin TL ile 50 bin TL arasında yükseliş kaydedildi. Tüm bu fiyat artışlarına rağmen, sıfır otomobil sahibi olmayı düşünenler için 1 milyon TL’nin altında kalan seçenekler hala mevcut. Özellikle giriş seviyesi kompakt otomobiller ve belirli modellerde sunulan kampanyalar, yeni araç alacaklar için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor.
1 MİLYON BANDI VE ALTI SIFIR 10 OTOMOBİL
DACIA SANDERO STEPWAY CVT – 1.099.000 TL
FIAT EGEA CROSS 1.5 MT - 959.900 TL
FIAT EGEA SEDAN 1.3 MT - 1.014.900 TL
FIAT EGEA SEDAN 1.4 MT - 889.900 TL
HYUNDAI İ10 MT - 920.000 TL
HYUNDAI İ20 MT - 979.000 TL
KIA PICANTO AMT - 1.030.500 TL
OPEL CORSA MT – 1.078.900 TL
RENAULT TALIANT AT – 1.090.000 TL
VOLKSWAGEN POLO MT – 1.050.00 TL (BAYİ)