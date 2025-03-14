SİGARA ZAMMI İLE GÜNCEL SON DAKİKA 14 MART: Sigaraya zam geldi mi, en düşük sigara fiyatı ne kadar oldu?

Sigara fiyatlarında yeni yıl ile birlikte başlayan fiyat değişimleri devam ediyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı sonrası 4 Mart itibarıyla bazı sigara gruplarında fiyat güncellemesi yapıldı. Zamlı fiyatların 5 Mart’tan itibaren geçerli olması beklenirken, tütün kullanıcıları yeni fiyatları merakla takip ediyor. Peki sigara fiyatları ne kadar oldu?
Sigara grupları belirli aralıklarla fiyat güncellemeleri yaparken, yeni bir zam haberi daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir sigara grubuna 8 TL zam yapıldığını duyurdu. Zamlı fiyatların 5 Mart itibarıyla geçerli olması beklenirken, tütün kullanıcıları en güncel sigara fiyatlarını merak ediyor.
SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyada yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna 8 TL zam geldiğini duyurdu.
EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?
Yeni zamlı fiyat listesine göre grubun en pahalı sigarası 91 TL olurken, en ucuz sigara fiyatı 76 TL olacak.
SİGARAYA ZAM NE ZAMAN GELECEK?
Zamlı fiyatlar 5 Mart'tan itibaren geçerli olması bekleniyor.
SİGARANIN ZARARLARI
Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde (www.saglik.gov.tr) yer alan bilgilere göre, Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre sigara kullanan kişilerde maalesef hastalıkların geri dönüşü mümkün olmamaktadır.
Genel olarak bulunduğunuz ortamlarda kötü ve ağır koku yayılır.
Cildiniz bozulacağından cilt karalığı ve yaşlı gösterme belirtileri başlar.
Dişleriniz kirli ve pis görünümlü olmakla beraber, dişeti hastalıkları baş gösterecektir.
Ağız ve yutakta tat alma eksikliği başlar ve kanser riski artar.
Gırtlak ve nefes borusunda iltihaplanma, ses tellerinin zarar göstermesinden başka kansere yakalanma ihtimali fazlalaşır.
Kalp ve damarların görmüş olduğu zarar ve tahribattan dolayı kalp krizi damar tıkanıklığı, tansiyon yükselmesi gibi sakıncalar ortaya çıkar.
Beyinde felç, ileri yaşta bunama (Alzheimer) görülür. Her nefeste 50bin hücrenin ölümüne sebep olur.
Gözlerde katarakt ve ileri yaşta körlük meydana gelir.
Burunda koku alma duygusu azalır.
Akciğerlerde kansere yakalanma, Bronşit ve amfizem gibi rahatsızlıklar meydana gelir.
Mide ve yemek borusunda karama, ülser ve kanser oluşumunu fazlalaşır.
Pankreas kanseri riski artar.
Rahim ve yumurtalıkta kısırlık, çocuk düşürme, sakat ve eksik doğum, erken menopoz, rahim kanseri gibi tehlikeler oluşur.
Testisler ve cinsel organlarda iktidarsızlık, ereksiyonda azalma, döllenme yetersizliği, kalıtımsal bozukluklar meydana gelir.
İdrar kesesinde mesane kanseri meydana gelir.
Ellerde, parmaklarda sararma, tırnaklarda, zayıflama görülür.
Kemik ve iskeletlerde kemik erimesi meydana gelir.
Kol ve bacak damarlarında çeşitli hastalıklar oluşur.
Kılcal damarlar, el ve ayaklardan başlayarak, kol ve bacaklara kadar tıkanıp bu organların kesilmesine (Burger hastalığı) kadar varan hastalıklar oluşur.
Vücutta, yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü, reflekslerde azalma oluşur.
Anne ve baba mirası olarak; Sigara içen babaların, çocuklarında kanseri önleyen gençliği yok olmaktadır. Hamileliğinde sigara içen hanımların bebekleri %10-15 eksik kilolu doğdukları gibi zeka eksiklikleri de görülür.
Burunda koku alma duygusu azalır.
Sigara içilmesi, solunum yollarını örten koruyucu yapı ve hücreleri bozarak akciğerlerin her türlü zarara açık hale gelmesine yol açıyor.
Sigara içilirken çekilen nefes ile beraber sigaranın dumanı ve sigara içerisinde bulunan zararlı kimyasal maddeler doğrudan akciğerlere çekilir.
Bundan nedenle sigara içilmesine bağlı olarak en çok rahatsızlık akciğerlerde görülmektedir.
Sigaranın içinde bulunan kimyasal maddeler akciğer rahatsızlıklarına yol açmakta olup, sigaranın akciğerlere verdiği en büyük hastalık akciğer kanseridir.
Akciğer kanseri
Ağız kanseri
Burun kanseri
Dudak kanseri
Boğaz kanseri
Gırtlak kanseri
Yemek borusu kanseri
Mesane kanseri
Böbrek kanseri
Karaciğer kanseri
Mide kanseri
Pankreas kanseri
Sigara tütününün içinde bulunan madde türleri şöyledir:
Kansere yol açan maddeler
Kanseri ilerletenler
Zehirli maddeler
Uyarıcılar, zevk vericiler
Aromatik maddeler