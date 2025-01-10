Prim gün sayısını doldurup yaş bekleyen çalışanlar dikkat! Sigortadan tazminat alma süreci, çalışanların işten ayrılırken kıdem tazminatı hakkı kazanabilmeleri için önemlidir. Sigortadan yazı alarak tazminat alma için, çalışanların belirli prim gün sayısını tamamlamış olması gerekir. 1999 sonrası kıdem tazminatı alma şartı değişti. Peki prim günü tamamlayan yaşı beklemeden tazminat alınır mı? Kıdem tazminatı alabilir yazısı nasıl alınır? İşte adım adım SGK'dan yazı alarak kıdem tazminat alma şartları:
SGK’dan yazı alarak kıdem tazminatı talep etmek, işten ayrılmayı düşünen çalışanlar için büyük önem taşır. Kıdem tazminatı, belirli şartları sağlayan çalışanların hakkı olan bir ödeme türüdür. Peki, SGK’dan yazı alarak tazminat alma şartları nelerdir? Prim günü tamamlayan yaşı beklemeden tazminat alabilir mi? İşte detaylar:
SGK’dan Kıdem Tazminatına Esas Yazı Nasıl Alınır?
SGK’dan yazı almak için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunmak gerekmektedir. Çalışan, SGK’ya giderek prim gün sayısını doldurduğuna dair bir yazı talep eder. Bu yazı, işverene sunulduğunda, işçi kıdem tazminatına hak kazanır.
SGK Yazısı ile Kıdem Tazminatı Hangi Durumlarda Verilmez?
SGK yazısına rağmen bazı durumlarda kıdem tazminatı alınamayabilir. Özellikle, işçinin iş sözleşmesinde yer alan belirli ihlal durumlarında işveren tazminat ödemeyebilir. Bu nedenle, SGK yazısı her durumda otomatik olarak tazminat hakkı tanımaz.
SGK’dan Yazı ile Kıdem Tazminatı Almanın Şartları Nelerdir?
Sigortadan yazı alarak tazminat alma prim gün sayısı şartı:
Kıdem tazminatı almak için en az 3600 prim gününe sahip olmak gerekmektedir. Bu, çalışanların toplamda SGK’ya bildirilen çalışma sürelerini ifade eder. Ayrıca, ilk sigortalı olunan tarihe göre prim gün sayısı farklılık gösterebilir.
Sigortadan yazı alarak tazminat alma için sigorta başlangıç tarihi kaç olmalı?
8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan kişiler, 3600 prim gününü doldurduklarında SGK’dan yazı alarak tazminat hakkı kazanabilirler. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için kıdem tazminatı şartları değişiklik göstermektedir.
Sigortadan yazı alarak tazminat alma için yaş şartı tarihi kaç olmalı?
15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü tamamlayanlar, yaş şartı aranmaksızın SGK’dan yazı alarak kıdem tazminatına başvurabilirler. Ancak, sigortalılık süresi ve prim gün sayısı bu hakkın kazanılması için yeterlidir.
İşten Kendi İstifa Etme Durumu:
SGK’dan yazı alarak işten ayrılan çalışanlar, istifa etmelerine rağmen kıdem tazminatı alabilirler. Normal şartlarda istifa eden çalışanlar kıdem tazminatı alamazken, SGK yazısı bu hakkı sağlar.
1999 sonrası kıdem tazminatı alma şartları değişti: SGK’dan yazı alarak tazminat nasıl alınır, prim günü kaç olmalı?
1999 - 2008 Tarihleri Arasında İşe Girenler İstifa Ederse Tazminat Alır Mı?
08/09/1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arasında ilk sigortalılığı başlamış kişiler için, sigorta yılı dikkate alınmaksızın 7000 prim günü ya da 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık şartı ile yaşı beklemek üzere SGK’dan yazı alarak istifa edilmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanılacaktır.
2008 Sonra İlk Defa İşe Girenler SGK'dan Yazı Alarak Tazminat Alabilir Mi?
01.05.2008 den sonra ilk defa işe başlayanlar ise 25 yıl sigortalılık ve 5400 prim günü koşullarını sağlamaları ve yaşı beklemek üzere SGK’dan yazı alarak işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatına hak kazanabileceklerdir.
- 30.04.2008 tarihi ile 31.12.2008 tarihleri arasında ilk sigortalılığı olan çalışanlar için 4600 prim gün sigortalılık süresi olmak,
Kısmi emeklilikteki prim şartı olan 4500 gün priminiz ödendiyse kıdem tazminatı alabilirsiniz.
- 01.01.2009 tarihi ile 31.12.2015 tarihleri arasında ilk sigortalılığı olan çalışanlar için 4600-5300 prim gün (her yıl için 100 gün eklenerek hesaplanıyor) sigortalılık süresi olmak,
-01.01.2016 tarihinden sonra ilk sigortalılığı bulunan çalışanlar için 5.400 prim gün sigortalılık süresi,
14 üncü maddeye göre sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını dolduran kişilerin kendi istekleri ile işten ayrılarak kıdem tazminatı almaları için bu şartları yerine getirdiklerini Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yaparak ‘’kıdem tazminatına esas yazı’’ alarak belgelemeleri gerekmektedir.
3600 günü olan istifa ederse tazminat alır mı?
Bu konuda en şanslı olan kesim 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanları kapsıyor. Bu kişiler 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 günü tamamladıktan sonra istifa etseler de kıdem tazminatlarını alabildikleri için her girdikleri işten kendi rızalarıyla çıktıklarında kıdem tazminatına hak kazanıyorlar.
SGK’dan Yazı Nasıl Alınır?
SGK’dan yazı almak için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunmak gerekmektedir. Çalışan, SGK’ya giderek prim gün sayısını doldurduğuna dair bir yazı talep eder. Bu yazı, işverene sunulduğunda, işçi kıdem tazminatına hak kazanır.
SGK Yazısı ile Kıdem Tazminatı Hangi Durumlarda Verilmez?
SGK yazısına rağmen bazı durumlarda kıdem tazminatı alınamayabilir. Özellikle, işçinin iş sözleşmesinde yer alan belirli ihlal durumlarında işveren tazminat ödemeyebilir. Bu nedenle, SGK yazısı her durumda otomatik olarak tazminat hakkı tanımaz.
SGK’dan yazı alarak tazminat almak, belirli şartları yerine getiren çalışanlar için önemli bir fırsattır. 3600 prim günü ve sigorta başlangıç tarihi gibi kriterlere dikkat edilmelidir. İşten ayrılmayı düşünenler, SGK’ya başvurarak yazı talebinde bulunabilir ve işverenden kıdem tazminatı talep edebilirler.
Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadar?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 06.01.2025 tarihli Genelgesiyle açıklanan memur maaş katsayıları çerçevesinde, 01.01.2025 tarihinden itibaren uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı 46.655,43 TL'dir.
Kıdem Tazminatı Tabanı Ne Kadar?
Türkiye'de milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücret yüzde 30 artarak 22 bin 104 lira oldu.
Asgari ücretin brütü ise 26 bin 4 liraya yükseldi. Böylece asgari ücret üzerinden maaş alan kişilerin alacağı tazminat miktarı da artmış oldu.