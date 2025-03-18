ŞOK indirimli ürünler kataloğunun tamamı her Çarşamba olduğu gibi bu hafta da merak konusu. ŞOK market, ekim ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. ŞOK'a bu hafta mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine, elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirime giriyor. 19 Mart Çarşamba günü cam ankastre, çay makinesi, blender, çikolata çeşitleri ve set üstü ocak gibi ürünler geliyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu 19 Mart indirimli ürünler listesi.

1 /6 Bu hafta ŞOK marketlerde birbirinden cazip indirim fırsatları sizi bekliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğ unda yer alan özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu , her hafta güncellenen zengin içeriğiyle alışveriş listenizi şekillendirecek. ŞOK bu hafta indirimleri arasında mutfak eşyalarından temizlik malzemelerine, gıdadan elektronik ürünlere kadar birçok ürün grubu yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta gelecek aktüel ürünler belli oldu. İşte ŞOK Aktüel Kataloğu Çarşamba ve fiyat listesi.

2 /6 ŞOK Aktüel Kataloğu 19 Mart Çarşamba ve fiyat listesi Alphina Cam Ankastre Set: 6.899 TL Sinbo Elektrikli Çelik Çay Makinesi: 999 TL Arzum Arzum Monomix Çubuk Blender: 999 TL Kumsal Karnıyarık Tencere: 429 TL Kumsal Derin Tencere: 449 TL Esse Emaye Tencere: 499 TL Esse Emaye Çaydanlık: 499 TL Çelik Cezve: 169 TL Sütlük: 189 TL Şeffaf Dream Kase: 59,95 TL Paşabahçe Patiserie Ayaklı Servis Tabağı: 299 TL Paşabahçe Tokio Meşrubat Bardağı: 69,95 TL Süzgeç: 149 TL





3 /6 Mis Gurme Klasik Beyaz Peynir 600 g: 159 TL İçim Kaşar Peyniri 700 g: 220 TL Mis Tereyağı 500 g: 165 TL Doğuş Rize Çayı 1 KG: 159 TL Knorr Pesto/Trüflü Makarna Sosu 100 g: 29,90 TL Becel Klasik Kase Margarin 500 g: 59 TL Polonez Hindi Salam 2x90 g: 45 TL Kovandan Süzme Çiçek Balı 850 g: 179 TL Polonez Dana Karabiberli Füme Et 90 g: 85 TL Master Potato Original/ Acılı&Baharatlı/ Soğanlı&Ekşi Kremalı Patates Cipsi 110 g: 49,50 TL Doğanay Şalgam Suyu Acılı 2 L: 44,95 TL Cappy Limonata 1 L: 29 TL

4 /6 Karmen Sütlü Bitter Madlen Çikolata 288 g: 169 TL Şölen Chocodans Karamel Çikolata 125 g: 55 TL Ülker Buklet Krema Dolgulu Çikolata 200 g: 145 TL Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata 215 g: 215 TL Ülker Select 240 g: 230 TL Ülker Albeni/Cocostar Mini 300 g: 165 TL Taşkale Antep Fıstıklı Bademli Fındıklı Lokum 350 g: 99 TL Ülker Lokumcuk 350 g: 69 TL Tayaş Coffee Intense 350 g: 49,90 TL Ebru Limon Kolonyası Bidon 1 L: 85 TL

5 /6 Hotwheels İkili Arabalar - 149 TL Gokidy Uzaktan Kumandalı Arazi Aracı: 399 TL Dönüşen Dinozor Yumurtası: 100 TL Barbie Bebek: 219 TL Dollyland Luvlie Benimle Süslen Büst: 399 TL Melisa Safari Seti: 149 TL Masa Örtüsü Pötikare: 119 TL Penti Daima 15 Den 2’li Pantolon Çorabı: 39,95 TL 3’lü Peluş Saç Bandı & Bilek Bandı Seti: 69,95 TL ABS Büyük Boy Valiz: 799 TL Valiz Kılıfı Büyük Boy: 199 TL