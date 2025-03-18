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19 Mart ŞOK aktüel ürünleri kataloğu reyonda: Cam ankastre, çay makinesi, blender, set üstü ocak ve çikolata çeşitleri geliyor

19 Mart ŞOK aktüel ürünleri kataloğu reyonda: Cam ankastre, çay makinesi, blender, set üstü ocak ve çikolata çeşitleri geliyor

10:4318/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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<p>ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu</p>
ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK indirimli ürünler kataloğunun tamamı her Çarşamba olduğu gibi bu hafta da merak konusu. ŞOK market, ekim ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. ŞOK'a bu hafta mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine, elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirime giriyor. 19 Mart Çarşamba günü cam ankastre, çay makinesi, blender, çikolata çeşitleri ve set üstü ocak gibi ürünler geliyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu 19 Mart indirimli ürünler listesi.

Bu hafta ŞOK marketlerde birbirinden cazip indirim fırsatları sizi bekliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu, her hafta güncellenen zengin içeriğiyle alışveriş listenizi şekillendirecek. ŞOK bu hafta indirimleri arasında mutfak eşyalarından temizlik malzemelerine, gıdadan elektronik ürünlere kadar birçok ürün grubu yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta gelecek aktüel ürünler belli oldu. İşte ŞOK Aktüel Kataloğu Çarşamba ve fiyat listesi.

ŞOK Aktüel Kataloğu 19 Mart Çarşamba ve fiyat listesi

Alphina Cam Ankastre Set: 6.899 TL

Sinbo Elektrikli Çelik Çay Makinesi: 999 TL

Arzum Arzum Monomix Çubuk Blender: 999 TL

Kumsal Karnıyarık Tencere: 429 TL

Kumsal Derin Tencere: 449 TL

Esse Emaye Tencere: 499 TL

Esse Emaye Çaydanlık: 499 TL

Çelik Cezve: 169 TL

Sütlük: 189 TL

Şeffaf Dream Kase: 59,95 TL

Paşabahçe Patiserie Ayaklı Servis Tabağı: 299 TL

Paşabahçe Tokio Meşrubat Bardağı: 69,95 TL

Süzgeç: 149 TL



Mis Gurme Klasik Beyaz Peynir 600 g: 159 TL

İçim Kaşar Peyniri 700 g: 220 TL

Mis Tereyağı 500 g: 165 TL

Doğuş Rize Çayı 1 KG: 159 TL

Knorr Pesto/Trüflü Makarna Sosu 100 g: 29,90 TL

Becel Klasik Kase Margarin 500 g: 59 TL

Polonez Hindi Salam 2x90 g: 45 TL

Kovandan Süzme Çiçek Balı 850 g: 179 TL

Polonez Dana Karabiberli Füme Et 90 g: 85 TL

Master Potato Original/ Acılı&Baharatlı/ Soğanlı&Ekşi Kremalı Patates Cipsi 110 g: 49,50 TL

Doğanay Şalgam Suyu Acılı 2 L: 44,95 TL

Cappy Limonata 1 L: 29 TL

Karmen Sütlü Bitter Madlen Çikolata 288 g: 169 TL

Şölen Chocodans Karamel Çikolata 125 g: 55 TL

Ülker Buklet Krema Dolgulu Çikolata 200 g: 145 TL

Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata 215 g: 215 TL

Ülker Select 240 g: 230 TL

Ülker Albeni/Cocostar Mini 300 g: 165 TL

Taşkale Antep Fıstıklı Bademli Fındıklı Lokum 350 g: 99 TL

Ülker Lokumcuk 350 g: 69 TL

Tayaş Coffee Intense 350 g: 49,90 TL

Ebru Limon Kolonyası Bidon 1 L: 85 TL

Hotwheels İkili Arabalar - 149 TL

Gokidy Uzaktan Kumandalı Arazi Aracı: 399 TL

Dönüşen Dinozor Yumurtası: 100 TL

Barbie Bebek: 219 TL

Dollyland Luvlie Benimle Süslen Büst: 399 TL

Melisa Safari Seti: 149 TL

Masa Örtüsü Pötikare: 119 TL

Penti Daima 15 Den 2’li Pantolon Çorabı: 39,95 TL

3’lü Peluş Saç Bandı & Bilek Bandı Seti: 69,95 TL

ABS Büyük Boy Valiz: 799 TL

Valiz Kılıfı Büyük Boy: 199 TL

Altus No Frost Buzdolabı: 28.499 TL

Altus 1000 Devir Çamaşır Makinesi: 12.699 TL

Simfer Klasik Beyaz Midi Fırın: 2.899 TL

Simfer SK 4604 20 L Mikrodalga Fırın Siyah: 2.899 TL

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