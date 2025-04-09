ŞOK indirimli ürünler kataloğunun tamamı her Çarşamba olduğu gibi bu hafta da merak konusu. ŞOK market, ekim ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. ŞOK'a bu hafta mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine, elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirime giriyor. 9 Nisan Çarşamba günü reyonunda çamaşır makinesi, bilgisayar, zeytin, kuru fasulye, çamaşır deterjanı, bebek küvet seti, tren seti, masaj tabancası var. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9 Nisan indirimli ürünler listesi.

1 /6 Bu hafta ŞOK marketlerde birbirinden cazip indirim fırsatları sizi bekliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğ unda yer alan özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu , her hafta güncellenen zengin içeriğiyle alışveriş listenizi şekillendirecek. ŞOK bu hafta indirimleri arasında mutfak eşyalarından temizlik malzemelerine, gıdadan elektronik ürünlere kadar birçok ürün grubu yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta gelecek aktüel ürünler belli oldu. İşte ŞOK aktüel katalogları tüm fiyat listesi...

2 /6 ŞOK Aktüel Kataloğu 9 Nisan Çarşamba ve fiyat listesi Altus 413 P 3 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi - 10.999 TL HP 250 G9 6Q8N3ES01 Ryzen7 5825U 8GB 1TBSSD 15.6" FullHD FreeDOS Taşınabilir Bilgisayar - 22.999 TL NPO NMJ17 4 Masaj Başlıklı 6 Seviyeli 3800RPM Type-C Taşınabilir Profesyonel Mini Masaj Tabancası - 599 TL Altus ALK 474 E Kombi No Frost Buzdolabı - 26.999 TL Altus AL 8103 1000 Devir Çamaşır Makinesi - 12.899 TL

3 /6 Lio Salamura Siyah Zeytin (261-290) - 84,90 TL Mis Dilimli Tost Peyniri - 279 TL Uno Anadolu Köy Ekmeği - 35,50 TL Superfresh Milföy Hamuru - 89 TL Kahve Dünyası Filtre Kahve - 149 TL Dr. Oetker Çikolatalı Sos - 23,90 TL Eti Tutku Bold - 23,50 TL Şef Franzi Soya Sosu - 39,90 TL Kızılay Limonata/Limonata Şekersiz - 29,50 TL Anadolu Mutfağı Kuru Fasulye - 52,90 TL Duru Sıvı Sabun Okyanus/Avokado - 45 TL

4 /6 Bebek Ranforce Nevresim Seti - 279 TL Bebek Ranforce Yastık Kılıfı - 75 TL Bebek Yastığı - 59,95 TL Bebek Penye Lastikli Çarşaf - 100 TL Anne Yanı Bebek Yatağı - 249 TL Askılı Organizer - 50 TL 2’li Bebek Çorabı - 25 TL Taşıma Kutulu Mama Kaşığı - 89,95 TL Mama Tabağı Silikon Vakumlu - 129 TL 3’lü Katlanır Bebek Küveti Seti - 599 TL

5 /6 Gokidy Melisa Tren Seti - 149 TL Gokidy Mama Sandalyesi - 449 TL Gokidy Mini Sürpriz Yumurta - 25 TL Gokidy Oyuncak Fil - 199 TL Gokidy Ahşap Yapboz - 119 TL Fisher Price Bebek Puzzle - 75 TL Folyo Balon - 75 TL Sevimli Eğitici Tırtıl - 50 TL Renkli Bloklar - 299 TL Rakamlı Yer Karosu - 199 TL