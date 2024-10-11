Haftanın son işlem gününde altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Ekim 2024 canlı çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları ile diğer altın fiyatlarındaki anlık gelişmeler ve diğer tüm merak edilenler haberimizde.

1 /6 Altın fiyatları, açıklanan son verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faizleri düşüreceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle yükseldi.

Piyasalar daha fazla ipucu edinmek için ABD'de açıklanacak üretici fiyatları verisini izleyecekler.

2 /6 Güncel altın fiyatları (11 Ekim 2024 Cuma)

Gram altın satış fiyatı: 2.915,09 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.012,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.019,00 TL



3 /6 * Tam altın satış fiyatı: 19.709,33 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.966,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.424,46 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.645,49 dolar











4 /6 Ons altının aylık-yıllık performansı

Ons altın bu ayın ilk gününe göre (-7,48 Dolar) yüzde -0,28 değer kaybetti. 2,041.49 dolar olan yılbaşı başlangıç değerine göre ons altın 614,26 dolar artarak yüzde 30,09 oranında değer kazandı. Son bir yıla göre ons altın; 1,823.02 dolardan 2,655.75 dolara yükselerek 832.73 dolar (yüzde 45.68) değer kazancı yaşadı.







5 /6 ORTADOĞU'DA ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırı devam ediyor. Beyrut'ta bu gece 3 büyük patlama meydana geldi. Hedef alınan noktanın Hizbullah'a ait sağlık merkezi olduğu belirtildi.

Hizbullah da askeri noktaları ve İsrail'in Hayfa kentini füzelerle hedef aldı. İsrail, Savaş Kabinesi'nin İran'a sert şekilde karşılık verme kararı aldığını açıkladı.



