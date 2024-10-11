Haftanın son işlem gününde altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Ekim 2024 canlı çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları ile diğer altın fiyatlarındaki anlık gelişmeler ve diğer tüm merak edilenler haberimizde.
Altın fiyatları, açıklanan son verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faizleri düşüreceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle yükseldi.
Piyasalar daha fazla ipucu edinmek için ABD'de açıklanacak üretici fiyatları verisini izleyecekler.
Güncel altın fiyatları (11 Ekim 2024 Cuma)
Gram altın satış fiyatı: 2.915,09 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.012,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 10.019,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 19.709,33 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.966,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 49.424,46 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.645,49 dolar
Ons altının aylık-yıllık performansı
Ons altın bu ayın ilk gününe göre (-7,48 Dolar) yüzde -0,28 değer kaybetti.
2,041.49 dolar olan yılbaşı başlangıç değerine göre ons altın 614,26 dolar artarak yüzde 30,09 oranında değer kazandı.
Son bir yıla göre ons altın; 1,823.02 dolardan 2,655.75 dolara yükselerek 832.73 dolar (yüzde 45.68) değer kazancı yaşadı.
ORTADOĞU'DA ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ
İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırı devam ediyor. Beyrut'ta bu gece 3 büyük patlama meydana geldi. Hedef alınan noktanın Hizbullah'a ait sağlık merkezi olduğu belirtildi.
Hizbullah da askeri noktaları ve İsrail'in Hayfa kentini füzelerle hedef aldı.
İsrail, Savaş Kabinesi'nin İran'a sert şekilde karşılık verme kararı aldığını açıkladı.
ABD İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENİYOR
Piyasalar ABD'de yarın açıklanacak istihdam verilerine odaklandı.
Tarım dışı istihdam verisinden Fed'in gelecekteki faiz indirimlerinin büyüklüğüne ilişkin ipucu aranacak.
Fed'in kasım ayındaki toplantısında bir kez daha 50 baz puan büyüklüğünde faiz indirimine gitmesi olasılığı yüzde 36 olarak fiyatlandı.
Bu olasılık geçen hafta yüzde 60 olarak fiyatlanıyordu. Yıl sonuna kadar ise 70 baz puan faiz indirimi bekleniyor.