logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 3 Ekim 2024 Perşembe canlı altın fiyatları

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 3 Ekim 2024 Perşembe canlı altın fiyatları

11:283/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Ekim 2024 canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları ile diğer altın fiyatlarındaki anlık gelişmeler ve diğer tüm merak edilenler haberimizde.

Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 2,656 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı %-0.11. 3 Ekim 2024 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 0.00 artış gösterdi.

Güncel altın fiyatları (3 Ekim 2024 Perşembe)


Serbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 2.923,23 TL, satış 2.923,60 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 4.677,17 TL’den alınırken, 4.780,08 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 19.061,85 TL’den işlem görüyor.

Gram altının aylık-yıllık performansı


Ekim ayının ilk gününe göre gram altın -3,63 TL düşerek yüzde -0,12 değer kaybetti.

Yılbaşı başlangıç değerine (1,953.99 TL) göre gram altın 969,6 lira artarak yüzde 49,62 oranında değer kazandı.

Gram altın son bir yıla göre ise; 1,611.93 liradan 2,923.60 liraya yükselerek değer yüzde 81,37 değer kazancı yaşadı.



Ons altının aylık-yıllık performansı


Ons altın bu ayın ilk gününe göre (-7,48 Dolar) yüzde -0,28 değer kaybetti.

2,041.49 dolar olan yılbaşı başlangıç değerine göre ons altın 614,26 dolar artarak yüzde 30,09 oranında değer kazandı.

Son bir yıla göre ons altın; 1,823.02 dolardan 2,655.75 dolara yükselerek 832.73 dolar (yüzde 45.68) değer kazancı yaşadı.



ORTADOĞU'DA ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ


İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırı devam ediyor. Beyrut'ta bu gece 3 büyük patlama meydana geldi. Hedef alınan noktanın Hizbullah'a ait sağlık merkezi olduğu belirtildi.


Hizbullah da askeri noktaları ve İsrail'in Hayfa kentini füzelerle hedef aldı.

İsrail, Savaş Kabinesi'nin İran'a sert şekilde karşılık verme kararı aldığını açıkladı.



ABD İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENİYOR


Piyasalar ABD'de yarın açıklanacak istihdam verilerine odaklandı.

Tarım dışı istihdam verisinden Fed'in gelecekteki faiz indirimlerinin büyüklüğüne ilişkin ipucu aranacak.


Fed'in kasım ayındaki toplantısında bir kez daha 50 baz puan büyüklüğünde faiz indirimine gitmesi olasılığı yüzde 36 olarak fiyatlandı.

Bu olasılık geçen hafta yüzde 60 olarak fiyatlanıyordu. Yıl sonuna kadar ise 70 baz puan faiz indirimi bekleniyor.




#altın
#gram altın
#altın fiyatları
#çeyrek altın
#güncel altın

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor 2024? Kış lastiği hangi tarihte, nasıl takılır?