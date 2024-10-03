Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Ekim 2024 canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları ile diğer altın fiyatlarındaki anlık gelişmeler ve diğer tüm merak edilenler haberimizde.

1 /6 Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 2,656 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı %-0.11. 3 Ekim 2024 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 0.00 artış gösterdi.

2 /6 Güncel altın fiyatları (3 Ekim 2024 Perşembe)

Serbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 2.923,23 TL, satış 2.923,60 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 4.677,17 TL’den alınırken, 4.780,08 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 19.061,85 TL’den işlem görüyor.

3 /6 Gram altının aylık-yıllık performansı

Ekim ayının ilk gününe göre gram altın -3,63 TL düşerek yüzde -0,12 değer kaybetti. Yılbaşı başlangıç değerine (1,953.99 TL) göre gram altın 969,6 lira artarak yüzde 49,62 oranında değer kazandı. Gram altın son bir yıla göre ise; 1,611.93 liradan 2,923.60 liraya yükselerek değer yüzde 81,37 değer kazancı yaşadı.





4 /6 Ons altının aylık-yıllık performansı

Ons altın bu ayın ilk gününe göre (-7,48 Dolar) yüzde -0,28 değer kaybetti. 2,041.49 dolar olan yılbaşı başlangıç değerine göre ons altın 614,26 dolar artarak yüzde 30,09 oranında değer kazandı. Son bir yıla göre ons altın; 1,823.02 dolardan 2,655.75 dolara yükselerek 832.73 dolar (yüzde 45.68) değer kazancı yaşadı.





5 /6 ORTADOĞU'DA ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırı devam ediyor. Beyrut'ta bu gece 3 büyük patlama meydana geldi. Hedef alınan noktanın Hizbullah'a ait sağlık merkezi olduğu belirtildi.

Hizbullah da askeri noktaları ve İsrail'in Hayfa kentini füzelerle hedef aldı. İsrail, Savaş Kabinesi'nin İran'a sert şekilde karşılık verme kararı aldığını açıkladı.



