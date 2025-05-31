SADECE EMEKLİLER DEĞİL BAZI HAK SAHİPLERİ DE ALACAK





Bayram ikramiyelerinin 4 bin lira olduğunu hatırlatan Coşkun "Sadece emekliler değil bazı hak sahipleri de var. Dul ve yetim aylığı alanlara da verilecek, vazife malulü aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş görmezlik ve ölüm geliri ile şehit yakını, gaziler, güvenlik korucular ve terörden zarar gören vatandaşlar da bayram ikramiyesi alıyor." diye belirtti.