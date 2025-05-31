Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye ödemelerinde takvim netleşti. Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. 4 bin TL bugün hesaba yatacak mı? Kimler ne zaman alacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4a, 4b, 4c)emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAŞLIYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Toplam 57,4 milyar TL tutarındaki ödeme, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini kapsıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı öncesi milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir açıklamada bulundu.
Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre, emekli ve hak sahiplerine toplam 57,4 milyar TL tutarında bayram ikramiyesi ödenecek.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Işıkhan, Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin yüzünü güldürecek ikramiye ödemelerinin 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını belirtti.
Ödemeler, emeklilerin bağlı olduğu kuruma göre farklı günlerde yapılacak. İşte kurum bazında emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri:
- 4 (b) (Bağ-Kur) Kapsamında Gelir/Aylık Alanlar: 31 Mayıs Cumartesi
4 (c) (Emekli Sandığı) Kapsamında Aylık Alanlar: 1 Haziran Pazar
- 4 (a) (SSK) Kapsamında Gelir/Aylık Alanlar: 2 Haziran Pazartesi, 3 Haziran Salı ve 4 Haziran Çarşamba
BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİLERE MESAJ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamasında emeklilere yönelik iyi dileklerini de ileterek, "Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
SADECE EMEKLİLER DEĞİL BAZI HAK SAHİPLERİ DE ALACAK
Bayram ikramiyelerinin 4 bin lira olduğunu hatırlatan Coşkun "Sadece emekliler değil bazı hak sahipleri de var. Dul ve yetim aylığı alanlara da verilecek, vazife malulü aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş görmezlik ve ölüm geliri ile şehit yakını, gaziler, güvenlik korucular ve terörden zarar gören vatandaşlar da bayram ikramiyesi alıyor." diye belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce 2025 yılı için emekli ikramiyelerinin 4 bin liraya çıkartıldığını açıklamış, Mart ayı sonunda tasarı Meclis'te kabul edilmişti. Ramazan Bayramı için emeklilere 4 bin TL bayram ikramiyesi ödenmişti.
ÖDEME TAKVİMİ
Bağ-Kur (4/b): 31 Mayıs
Emekli Sandığı (4/c): 1 Haziran
SSK (4/a):
*Ödeme günü 17-18-19 olanlar: 2 Haziran
*Ödeme günü 20-21-22 olanlar: 3 Haziran
*Ödeme günü 23-24-25 olanlar: 4 Haziran