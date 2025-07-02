Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Dün Bursa'da meydana gelen depremler İstanbul'da da hissedildi. Bugün tekrar deprem meydana geldi. İstanbul'da depremin şiddeti hissedildi. Deprem bölgesinde olan vatandaşlar deprem tedirginliği ile bir kez daha karşı karşıya kaldı. Peki, bugün deprem oldu mu? İstanbul'da yeni deprem oldu mu? Hangi fay hattında deprem oldu? İşte 2 Temmuz 2025 son depremler.
Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Son dakika deprem haberlerini anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de sık sık deprem yaşanmaktadır. Son olarak Bursa'da meydana gelen depremler İstanbul'da da tedirginlik yarattı. İşte bugünkü depremler listesi.
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD Bursa Gemlik'te deprem meydana geldiğini açıkladı 4.3 büyüklüğünde gerçekleşen deprem İstanbul'da hissedildi. İşte, AFAD, Kandilli son depremler listesi:
AFAD Son Depremler:
13:03:28 – Balıkesir / Dursunbey
Büyüklük: 1.5 ML
Derinlik: 14.57 km
12:59:17 – Elazığ / Merkez
Büyüklük: 1.3 ML
Derinlik: 7.0 km
12:45:46 – Kütahya / Hisarcık
Büyüklük: 2.8 ML
Derinlik: 10.71 km
12:41:42 – Kütahya / Simav
Büyüklük: 1.6 ML
Derinlik: 7.0 km
12:28:22 – Ege Denizi (Çanakkale / Ayvacık'ın 57.76 km açığı)
Büyüklük: 2.1 ML
Derinlik: 15.52 km
12:03:22 – Bingöl / Karlıova
Büyüklük: 1.6 ML
Derinlik: 7.0 km
KANDİLLİ RASATHANESİ:
12:45:45 – Yemişli - Simav (Kütahya)
Büyüklük: 2.7
Derinlik: 3.9 km
12:41:42 – Yemişli - Simav (Kütahya)
Büyüklük: 1.7
Derinlik: 3.2 km
12:28:21 – Ege Denizi
Büyüklük: 2.2
Derinlik: 7.7 km
12:03:21 – Sarıkuşak - Karlıova (Bingöl)
Büyüklük: 2.0
Derinlik: 19.3 km
11:36:32 – Kırgındere - Karayazı (Erzurum)
Büyüklük: 2.4
Derinlik: 14.5 km
11:18:47 – Ege Denizi
Büyüklük: 2.6
Derinlik: 8.6 km
10:48:11 – Yemişli - Simav (Kütahya)
Büyüklük: 1.6
Derinlik: 2.3 km
BURSA'DA 1 GÜN ARAYLA 3. DEPREM
Bursa Gemlik'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DEPREM Mİ OLDU? 2 TEMMUZ SON DEPREMLER
Saat 13.58'de İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu.
AFAD verilerine göre saat 01.58'de Bursa Gemlik merkezli 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.