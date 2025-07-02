Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Dün Bursa'da meydana gelen depremler İstanbul'da da hissedildi. Bugün tekrar deprem meydana geldi. İstanbul'da depremin şiddeti hissedildi. Deprem bölgesinde olan vatandaşlar deprem tedirginliği ile bir kez daha karşı karşıya kaldı. Peki, bugün deprem oldu mu? İstanbul'da yeni deprem oldu mu? Hangi fay hattında deprem oldu? İşte 2 Temmuz 2025 son depremler.

1 /5 Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Son dakika deprem haberlerini anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de sık sık deprem yaşanmaktadır. Son olarak Bursa'da meydana gelen depremler İstanbul'da da tedirginlik yarattı. İşte bugünkü depremler listesi.

2 /5 İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD Bursa Gemlik'te deprem meydana geldiğini açıkladı 4.3 büyüklüğünde gerçekleşen deprem İstanbul'da hissedildi. İşte, AFAD, Kandilli son depremler listesi: AFAD Son Depremler: 13:03:28 – Balıkesir / Dursunbey Büyüklük: 1.5 ML Derinlik: 14.57 km 12:59:17 – Elazığ / Merkez Büyüklük: 1.3 ML Derinlik: 7.0 km 12:45:46 – Kütahya / Hisarcık Büyüklük: 2.8 ML Derinlik: 10.71 km 12:41:42 – Kütahya / Simav Büyüklük: 1.6 ML Derinlik: 7.0 km 12:28:22 – Ege Denizi (Çanakkale / Ayvacık'ın 57.76 km açığı) Büyüklük: 2.1 ML Derinlik: 15.52 km 12:03:22 – Bingöl / Karlıova Büyüklük: 1.6 ML Derinlik: 7.0 km KANDİLLİ RASATHANESİ: 12:45:45 – Yemişli - Simav (Kütahya) Büyüklük: 2.7 Derinlik: 3.9 km 12:41:42 – Yemişli - Simav (Kütahya) Büyüklük: 1.7 Derinlik: 3.2 km 12:28:21 – Ege Denizi Büyüklük: 2.2 Derinlik: 7.7 km 12:03:21 – Sarıkuşak - Karlıova (Bingöl) Büyüklük: 2.0 Derinlik: 19.3 km 11:36:32 – Kırgındere - Karayazı (Erzurum) Büyüklük: 2.4 Derinlik: 14.5 km 11:18:47 – Ege Denizi Büyüklük: 2.6 Derinlik: 8.6 km 10:48:11 – Yemişli - Simav (Kütahya) Büyüklük: 1.6 Derinlik: 2.3 km









3 /5 BURSA'DA 1 GÜN ARAYLA 3. DEPREM Bursa Gemlik'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

4 /5 DEPREM Mİ OLDU? 2 TEMMUZ SON DEPREMLER Saat 13.58'de İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu. AFAD verilerine göre saat 01.58'de Bursa Gemlik merkezli 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. BURSA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ



