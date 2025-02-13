Adıyaman’da okullar tatil mi?

14 Şubat Cuma günü için Adıyaman Valiliğinden henüz Adıyaman merkez ve ilçeleri için tatili açıklaması gelmedi.

Adıyaman'ın Gölbaşı, Besni, Sincik, Gerger, Çelikhan, Tut ve Kahta ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verilmişti.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, ilçelerdeki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerine de idari izin verildiği kaydedildi.