Sibirya soğukları yurdu esir aldı. Malatya başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı sonrası, öğrenciler ve velileri okul tatil haberine kilitledi. Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar merakla bekleniyor. Peki okullar tatil edilecek mi? 14 Şubat yarın okullar tatil mi? Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş kar tatili var mı?
Yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı etkisini artırdı. Özellikle Doğu'da yer alan illerde yoğun kar yağışı var. Hal böyleyken öğretmenler, öğrenciler ve velileri, yağışlı hava sebebiyle okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediliyor. Peki Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş 14 Şubat Cuma okullar tatil mi? Yarın hava nasıl olacak, kar yağışı var mı? Valiliklerden kar tatili açıklaması geldi mi?
Adıyaman’da okullar tatil mi?
14 Şubat Cuma günü için Adıyaman Valiliğinden henüz Adıyaman merkez ve ilçeleri için tatili açıklaması gelmedi.
Adıyaman'ın Gölbaşı, Besni, Sincik, Gerger, Çelikhan, Tut ve Kahta ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verilmişti.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, ilçelerdeki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerine de idari izin verildiği kaydedildi.
Malatya'da okullar tatil mi?
Malatya'da 14 Şubat Cuma günü okul tatiline ilişin Valilikten resmi bir açıklama gelmedi.
Malatya'da, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle eğitime bugün (13 Şubat) 1 gün ara verildi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini belirterek, "Sevgili öğrenciler; mevcut kar yağışının meteorolojik verilere göre sabah saatlerinde daha da artacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle ilimiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitime 1 (bir) gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca engelli çalışanlarımız ile hamile personellerde idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verdi.
Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi?
Kahramanmaraş'ta yarın yani 14 Şubat Cuma günü için resmi olarak okullar tatil edildi açıklaması gelmedi.
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü 1 gün eğitime ara verildi. İlçe Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Meteorolojik veriler dikkate alınarak oluşabilecek olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesine karşı 13 Şubat Perşembe günü temel eğitim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesine, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile kamu görevlileri ile kreş, anaokulu ve ilkokulu öğrencisi olan annelerin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."
Hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Kırklareli, Kütahya, Giresun, Erzurum, Muş, Bitlis, Karaman çevreleri ve Rize’nin iç kesimlerinde yağış bekleniyor.
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