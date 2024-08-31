SSK, Bağkur emeklisine yüzde 30 fazla maaş alma imkanı! 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2000 sonrası...

Emekli maaşı hesaplanırken en önemli parametre brüt maaşınız ve çalıştığınız gün sayısıdır. Ancak, emekli maaşı tutarını artırabilecek bir diğer kritik unsur da dilekçe tarihinizdir. 2024 ile 2025 yılı arasında bu fark, maaşlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak. İşte size yüzde 30 daha fazla kazandıracak olan formül ve örnek hesaplamalarla emekli maaşı...

1 / 10 Milyonlarca emekli için Temmuz ayında yapılan %24,73 oranındaki enflasyon artışının ardından, yeni taban maaş da belirlenmiş oldu. Taban maaşın 10 bin liradan 12.500 TL'ye çıkartılmasıyla birlikte, emeklilik dilekçesi vermeyi düşünenler için yeni sorular gündeme geldi. Bu gelişmelerin ardından, "Emeklilik dilekçesinin maaş miktarına etkisi var mı?" sorusu da sıklıkla sorulmaya başlandı.

2 / 10 Yüzde 30'a Yakın Fark Oluşuyor Emekli maaşı hesaplama yöntemleri, emekliler için her zaman gündemde olan bir konu. Özellikle güncelleme katsayılarının bir önceki yılın enflasyonu ve büyüme oranıyla belirlenmesi, emeklilik dilekçesinin verildiği tarihi oldukça önemli hale getiriyor. 2024 yılı ile 2025 yılı arasında dilekçe vermek arasında %30'a yakın fark oluşabiliyor.

3 / 10 Brüt Maaşlar Çok Önemli Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre, çalışırken ödenen SGK primleri yani brüt maaşınız. SGK'ya bildirilen prime esas kazanç, ileride alınacak emekli maaşını da doğrudan etkiliyor. Bunun dışında çalışılan gün sayısı ve bu günlerin hangi dönemde olduğu da önemli.

4 / 10 2000 yılı öncesinde daha fazla çalışmış ve yüksek prim yatırmış olanlar, daha avantajlı durumda. Emekli maaşı, üç dönem (2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası) için ayrı ayrı hesaplanarak, dilekçe verilen yıla göre güncelleniyor.

5 / 10 Maaş Hesabında Neler Kullanılıyor? Üç dönem için aylık bağlama oranları Önceki yılın güncelleme katsayısı Önceki yılın enflasyon oranı Önceki yıl büyümenin %30'u İçinde bulunulan yılın enflasyon artışları

6 / 10 Güncelleme Önemli Emekli maaşı hesaplandıktan sonra yapılan güncelleme sırasında, emeklilik dilekçesinin verildiği yıl büyük önem kazanıyor. Güncelleme katsayısı, bir önceki yılın enflasyonu ve büyüme oranı dikkate alınarak hesaplanıyor.

7 / 10 Aynı zamanda, o yıl yapılan Ocak ve Temmuz zamları da önemli. Dilekçe verilen yılın emekli zam oranları, güncelleme katsayısından fazla ise o yıl dilekçe vermek büyük avantaj sağlıyor ve emekli maaşının daha yüksek olmasına yol açıyor.

8 / 10 2024 ve 2025 Farkı Nasıl Ortaya Çıkıyor? 2024 yılı ile 2025 yılı arasında emekli maaşı hesaplamaları farklılık gösteriyor. 2024 yılında dilekçe veren bir sigortalı, 2025 yılında dilekçe verene göre daha yüksek bir maaş alabilir. 2024 yılı artışları kümülatif olarak %86,6 olarak gerçekleşirken, 2025'te bu oran daha düşük olacak. Ayrıca, 2024 yılında dilekçe veren kişi, bekleyerek maaş kaybı yaşamamış olacak.

9 / 10 Örnek Hesaplama 2023 yılı maaşı: 10.000 TL 2024'de dilekçe verirse: Güncelleme: 10.000 x 1.6612 = 16.612 TL 2024 yılı zamları (%86.6): 30.997 TL