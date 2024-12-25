2025 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücretin net 22 bin 104 TL olacağını açıkladı. Asgari ücret zammı ile birlikte stajyerlere ödenen ücret de yükseldi. Peki, 2025 stajyer maaşı ne kadar oldu? Lise ve üniversite öğrencileri için staj maaşı hesaplamaları nasıl yapılıyor? Stajyer maaşı hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevapları burada!

1 /8 2025 yılı stajyer maaşı, özellikle meslek eğitimi gören öğrenciler ve yeni mezunlar için merak konusu. Stajyer maaşı 2025 kapsamında, devlet tarafından belirlenen asgari ücret düzenlemeleri doğrultusunda hesaplanır. Zorunlu staj yapan öğrenciler için verilen bu "staj maaşı", güncel asgari ücrete endekslenerek artış göstermektedir. Stajyer maaşı ne kadar sorusu, iş dünyasına adım atan gençlerin sıklıkla araştırdığı bir konudur. Lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücretinde de yüzde 30'luk artış gerçekleşti. İşte 2025 stajyer maaşı tutarı.

2 /8 2025 stajyer maaşı maaşı ne kadar? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Işıkhan, asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını bildirdi. 2025 yılı stajyer maaşı 5.100,64 TL’den 6.630,83 oldu.

3 /8 Stajyerler maaşı nasıl hesaplanır? Stajyer maaşı hesaplanırken temel alınan oranlar ve brüt asgari ücret üzerinden işlem yapılır. 2025 yılı için brüt asgari ücret 26.104 TL olduğundan, stajyer maaşı şu şekilde hesaplanır:

4 /8 Brüt asgari ücret: 26.104 TL Stajyer maaşı oranı: %30 26.104 TL x 0,30 = 6.631 TL. Bu tutar, patron tarafından ödenir ve genellikle işletmelerin sigorta prim desteği kapsamında devlet tarafından karşılanır.

5 /8 Stajyer maaşı nasıl alınır kimlere verilir? Stajyerler için iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primi ödeniyor ve bu primler okulları tarafından karşılanıyor. İşverenin prim ödeme yükümlülüğü bulunmuyor. Zorunlu staj yapmasına gerek olmayan, tecrübe edinmek için kendi isteğiyle staj yapanların yine iş kazası, meslek hastalığı primlerinin işveren tarafından ödenmesi gerekiyor.

6 /8 Stajyer maaşı ne zaman ödenir? Stajyer maaşı, her ayın sonunda diğer çalışanlar gibi düzenli olarak ödenir.

7 /8 Stajyer maaşı hangi durumlarda kesilir? Stajyerin devamsızlık yapması, staj sözleşmesini ihlal etmesi veya işverenin sözleşmeyi feshetmesi durumunda maaş kesintisi olabilir.