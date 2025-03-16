Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2025 yılı için merkez ve taşra teşkilatlarında çalıştırılmak üzere toplam 900 sözleşmeli personel alımı yapacak. Avukat ve bilgisayar mühendisi başta olmak üzere farklı pozisyonlar için alımı yapılacak. Tapu Kadastro 900 personel alımı başvuruları e Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü 900 personel alımı başvuru ne zaman? İşte, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü personel alımı 2025 şartları ve kadro-branş dağılımı ile ilgili güncel bilgiler...
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bir çok ilde, çeşitli branşlarda toplam 900 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başlıyor. Peki Tapu ve Kadastro Müdürlüğü 900 personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 900 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Başvurular, 19.03.2025 tarihinden 28.03.2025 tarihi saat: 23.59' a kadar başvurular gerçekleştirilecek.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı için başvurular e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacak.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIMI KPSS PUANI İLE Mİ OLACAK?
Başvuru esnasında adayların kimlik bilgileri, KPSS puanı, eğitimi, adli sicil kaydı ve erkek adayların askerlik bilgisi e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden, bu aşamada adaylardan belge istenilmeyecek.
e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
- Avukat
- Bilgisayar Mühendisi
- Makine Mühendisi
- İnşaat Mühendisi
- Elektrik Teknikeri
- Tekniker
- Büro Personeli
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 900 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
2) Başvuru yapılacak ünvan ile aynı ünvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.
4) Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece bir ünvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur.
5) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmakta olan personelden, bu ilanda belirtilen ve kendi kadrolarıyla aynı ya da eşdeğer pozisyonlara başvuruda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecek, yerleştirilmiş olsalar bile atamaları yapılmayacaktır.
6) Atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasındaki; ”Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları hâlinde bulundukları yerde aynı ünvanlı memur kadrolarına atanır. Bulundukları pozisyon ünvanı ile aynı ünvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar.” hükmü nedeniyle 4 yıl süreyle başka bir yere atanma talebinde bulunamayacaktır.