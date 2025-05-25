Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 3.105 yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis alımı gerçekleştirileceği, Bakan İbrahim Yumaklı tarafından açıkladı. Bu alımlar, toplamda 8.500 kişilik bir personel alımının bir parçasıdır. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları 2025 ne zaman? İşte, başvuru sürecine ilişkin son gelişmeler…
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları için gözler yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Bakan İbrahim Yumaklı Nisan ayında yaptığı açıklamada ilerleyen aylarda personel alımının yapılacağını aktarmıştı. OGM 8 bin 500 personel alımı kadro dağılımı belli olmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 3.105 yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis alımı gerçekleştirilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı ilanı henüz yayımlanmadı. Bakan İbrahim Yumaklı Nisan ayında yaptığı açıklamada ilerleyen aylarda personel alımının yapılacağını aktarmıştı.
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına ilişkin detayların Haziran ayı içerisinde belli olması bekleniyor. Bakanlık bünyesindeki eksik kadroları ÖSYM’ye bildirecek ve kılavuz hazırlanacak. OGM personel alımı için kılavuzda başvuru özel, genel şartları, son başvuru tarihi, başvuru yöntemi gibi bilgiler yer alacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı hangi kadrolarda olacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin olduğu toplam 8500 personel alınacak.
Yapılan alımlarda başvuru işlemleri ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz ile başlamıştı. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylardan KPSS puan şartı talep edilmişti.
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları açıklanmadı. Başvuru şartları geçmiş dönemlerdeki alımlara bakılarak şu şekilde olması bekleniyor:
Türk Vatandaşı olmak.
İlgili kadro için belirlenen KPSS puan türünden (ortaöğretim için KPSSP94, ön lisans için KPSSP93, lisans için KPSSP3) istenilen puanı almış olmak.
Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak ve ilgili sağlık raporlarını alabilmek.
Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak (özellikle yangın işçileri ve mühendisler için).
Belirli yaş şartlarını taşımak.