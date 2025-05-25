



Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları açıklanmadı. Başvuru şartları geçmiş dönemlerdeki alımlara bakılarak şu şekilde olması bekleniyor:

Türk Vatandaşı olmak.

İlgili kadro için belirlenen KPSS puan türünden (ortaöğretim için KPSSP94, ön lisans için KPSSP93, lisans için KPSSP3) istenilen puanı almış olmak.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak ve ilgili sağlık raporlarını alabilmek.

Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak (özellikle yangın işçileri ve mühendisler için).

Belirli yaş şartlarını taşımak.