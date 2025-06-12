TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TARİHİ: Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı başvuruları başladı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 yılı için personel kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bakan İbrahim Yumaklı’nın açıklamasına göre, yangın işçisi, destek personeli ve mühendis kadrolarına yönelik 8.500 kişilik alım yapılacak. Başvuru süreci, tarihleri ve adaylarda aranacak şartlar merak konusu oldu. İşte detaylar...

1 /4 Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan iş arayanlara büyük müjde! 2025 yılı için 8.500 kişilik dev personel alımı geliyor. Yangın işçisinden mühendise, destek personelinden saha görevlilerine kadar birçok kadroda alım yapılacak. Peki başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler? Tüm detaylar belli olmaya başladı…

2 /4 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8.500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında 8.500 personel alımı gerçekleştirecek. Alım yapılacak kadrolar açıklanırken henüz başvuru tarihleri netlik kazanmadı. Başvurulara ilişkin detayların Haziran ayı içerisinde belli olması bekleniyor.

3 /4 Personel alımına ilişkin çalışmalar tamamlandıktan sonra kılavuz hazırlanacak. Kılavuzda özel, genel şartları, son başvuru tarihi yer alacak. Başvuruların ÖSYM aracılığıyla alınması bekleniyor. 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin olduğu toplam 8500 personel alınacak.