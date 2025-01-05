Tediye 2025 yılı takvimi kamu işçileri tarafından merak konusu. 2025 taşeron ve kamu işçisi maaşı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte araştırılıyor. Taşeron ve ve kamu işçilerinin ilave tediye ödemelerine dair sorgulamalar sürüyor. 4D'li taşeron ilave tediye ikramiye tarihleri Resmi Gazete'de yayımlanmakta. Kamu işçisine ilave tediye tarihleri ve miktarı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sonrası netleşiyor. Kamu işçisinin ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısı, 13 Aralık 2024 tarihinde hesaplara yatırılmıştı. Peki tediyeler ne zaman verilecek, kaç TL ödenecek? 2025 yılı ilave tediye ödeme tarihleri açıklandı mı? İşte sürekli işçilerin 2025 yılı ikramiye ve tediye tablosu detayları.

1 /10 Kamu işçilerinin ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısı, 13 Aralık 2024 tarihinde yapıldı. Tediye ödemelerini alan kamu işçilerinin gözü kuşağı bu kez 2025 yılı tediye tarihlerinde. Peki tediyeler ne zaman verilecek? 2025 yılı ilave tediye ödeme tarihleri açıklandı mı?

2 /10 Tediyeler ne zaman verilecek? 2025 yılı ilave tediye ödeme tarihleri Kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 700 bin işçi yılın ikinci yarısına ilişkin bu ödemeyi almak için gün sayıyor. Kamu işçilerine her yıl toplamda 52 günlük ikramiye ödemesi yapılıyor. Bu ödemeler, yılın ilk yarısında ve ikinci yarısında 26'şar günlük bölümler halinde ikişer parça olarak gerçekleştiriliyor. 2025 yılı kamu işçilerin tediye ödeme tarihleri henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı.

3 /10 Sürekli işçilerin 2025 yılı ikramiye ve tediye tablosu Sürekli işçilerin 2025 yılı ikramiye ve tediye tablosu şu şekilde olması bekleniyor 2025 Ocak 1. tediye 13 günlük 2025 Mart ikramiye 30 günlük 2025 Mart 2. tediye 13 günlük 2025 Mayıs ek ödeme - 2025 Haziran 3. tediye 13 günlük 2025 Eylül ikramiye 30 günlük 2025 Eylül giyim yardımı - 2025 Aralık 4. tediye 13 günlük

4 /10 2024 yılı kamuda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı 26 Ocak ve 5 Nisan'da yapılmıştı. İkinci yarı ödemeleri 24 Haziran’da, kalan 13 günlük ikinci bölüm ise 13 Aralık'ta ödenmişti. Maden işletmelerinde yeraltı işlerinde çalışan kamu işçileri, bu yıl ayrıca yapılacak ek tediye ödemesini 23 Aralık'ta almıştı.

5 /10 Tediye ödemesi taşeron İşçilere veriliyor mu? Kadroya geçen taşeron işçiler de ilave tediye ödemelerinden yararlanabiliyor. Ancak bu ödemelerin alınabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

6 /10 Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışmak. 6772 sayılı kanun kapsamında bir işyerinde görev yapmak. En az bir tam yıl çalışmış olmak. İş akdinin aktif şekilde devam ediyor olması.

7 /10 İlave tediye ne kadar ödeniyor? Tediye tutarları, işçinin maaşına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, 2024 yılı Temmuz ayında yapılan %24.73'lük zamla birlikte en düşük brüt maaş 41 bin 358 TL'ye yükselmişti. Brüt Tediye Tutarı: 17 bin 921 TL. Net Tediye Tutarı: Vergiler düşüldüğünde yaklaşık 10 bin 984 TL

8 /10 Tediye hesaplaması nasıl yapılır? Maaşı daha yüksek olan işçiler, buna bağlı olarak daha yüksek tediye ödemesi alabilecek. Tediye hesabı, işçinin aylık esas ücretine göre yapılır. Ancak şu ödemeler dikkate alınmaz:



9 /10 Fazla mesai. Evlilik ve çocuk zamları. Ayni yardımlar. Hafta tatili ve genel tatil ücretleri