Teşkilat 139. bölümde neler olmuştu?





Altay, Kraliçe'yi köşeye sıkıştırmak üzereyken, Teşkilat onun Albay Nazım'la temasa geçtiğini fark eder. Ekip, Altay'la bağlantı kurmaya çalışsa da iletişim kesilmiştir. Bu sırada Korkut'un elde ettiği yeni bilgi, tüm ekip için kritik bir dönüm noktası olur.