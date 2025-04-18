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Teşkilat yeni bölüm ne zaman? TRT1 Teşkilat dizisi 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı, bu hafta neler olacak?

Teşkilat yeni bölüm ne zaman? TRT1 Teşkilat dizisi 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı, bu hafta neler olacak?

Tuğba Güner
09:1718/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki sevilen dizi Teşkilat'ta yeni bölüm heyecanla bekleniyor. 139 bölümü geride bırakan dizide buı hafta 140. bölüm erkanlara gelecek. Peki, Teşkilat yeni bölüm ne zaman? TRT1 Teşkilat dizisi 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu hafta Teşkilat'ta neler olacak? İşte TRT1 Teşkilat dizisi 140. bölüme ilişkin detaylı bilgiler.

Teşkilat dizisinin izleyicileri, 139. bölümün ardından 140. bölüm fragmanını merakla bekliyor. Gerilim dolu sahnelerin yer aldığı son bölümde yaşanan gelişmeler sonrası gözler şimdi Teşkilat yeni bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Teşkilat 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Teşkilat 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat 140. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Teşkilat 140. fragmanı izleme linki...


TEŞKİLAT 140. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Teşkilat 139. bölümde neler olmuştu?


Altay, Kraliçe'yi köşeye sıkıştırmak üzereyken, Teşkilat onun Albay Nazım'la temasa geçtiğini fark eder. Ekip, Altay'la bağlantı kurmaya çalışsa da iletişim kesilmiştir. Bu sırada Korkut'un elde ettiği yeni bilgi, tüm ekip için kritik bir dönüm noktası olur.

Korkut'un bir sonraki hedefi, Ejder'i Kraliçe'nin gözünden düşürüp etkisiz hale getirmek ve Kate'in attığı adımları yakından izlemektir. Altay ve ekip, bu görevde Korkut'a destek verir.

Fırtına, Kraliçe'nin tarafında Albay Nazım'a ulaşmak üzere harekete geçerken, Kurtbey onun adımlarını yakından takip etmektedir. Altay ise topladığı ipuçları sayesinde hedefe kararlılıkla ilerlemektedir.

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