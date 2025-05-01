Yerli otomobil TOGG'un yeni sedan modeli T10F için geri sayım başladı. İTogg'un yeni gözdesi T10F, sportif çizgileriyle dikkat çekerken, bir sedanın konfor ve kullanışlılığını bünyesinde barındırmayı vadediyor. İlk fiyat bilgileri gündeme düşerken, bayilerde yine yoğunluk yaşanması bekleniyor. Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, C segmentindeki ilk modeli T10X’in ardından geliştirdiği ikinci akıllı mobilite cihazı T10F’i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen TEKNOFEST’te tanıttı. Peki, TOGG'un yeni sedan modeli T10F fiyatı ne kadar olacak, ne zaman çıkacak?
Togg, C segmentindeki ilk akıllı aracı T10X’in ardından şimdi de T10F modelini tanıttı. Yeni nesil mobilite vizyonuyla geliştirilen T10F, TEKNOFEST’te ilk kez kullanıcıların karşısına çıktı. Aynı segmentte yer alan bu ikinci araç, şimdiden merak uyandırmayı başardı. Peki, T10F ne zaman trafiğe çıkacak?
TOGG YENİ MODELİNİ TANITTI!
Togg, C segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X’ten sonra aynı sınıfta yer alan ikinci modeli T10F’i TEKNOFEST kapsamında otomobil tutkunlarıyla buluşturdu. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği T10F, etkinlik alanında dikkatleri üzerine çekti ve merakla incelendi.
Daha sportif çizgilere sahip olan T10F, aynı zamanda bir sedan otomobilden beklenen konfor ve işlevselliği de sunacak şekilde tasarlandı. Mevcut SUV modeli T10X’e kıyasla 80 kilometre daha fazla, yani toplamda 600 kilometre menzil sunacak olan T10F, bu özelliğiyle büyük beğeni topladı.
T10F'NİN ÖZELLİKLERİ
Togg’un yeni modeli T10F, tıpkı T10X’te olduğu gibi kullanıcı odaklı bir yaklaşımla geliştirildi. Akıllı yaşam çözümleriyle donatılan araç, sürekli internete bağlı yapısı sayesinde çevrimiçi kalabiliyor ve uzaktan güncellenerek her zaman en güncel halini koruyor. Bu özellikleriyle T10F, sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda dijital çağın gereksinimlerine cevap veren dinamik bir mobilite çözümü olarak konumlanıyor.
T10F, teknik olarak üç farklı versiyonla kullanıcıların beğenisine sunulacak: arkadan itişli standart menzil, arkadan itişli uzun menzil ve çift motorlu dört çeker seçenekleriyle pazara çıkacak. 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten RWD versiyon, 350+ ve 600 kilometre olmak üzere iki farklı menzil seçeneği sunacak. Çift motorlu AWD versiyon ise 700 Nm tork ile 530 kilometreye kadar menzil hedefliyor. Batarya kapasiteleri ise modele göre değişiyor; standart menzilde 52,4 kWh, uzun menzilde ise 88,5 kWh kapasite bulunuyor.
T10F FİYATI NE KADAR OLDU?
İlk fiyat bilgisi iddiaya göre 1,57 milyon TL
TOGG T10F’in yıl bitmeden yollarda olması planlanıyor. Araç, kamuflajlı test sürüşlerinde görüntülenirken fiyatıyla ilgili iddialar da sosyal medyada yer almaya başladı.
T10F NE ZAMAN ÇIKACAK?
TRT Haber'e açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Togg'un önünü açmak üzere çok farklı destekleri sunduk, sunmaya devam edeceğiz. Henüz 2 yaşını doldurmakta olan bir araç büyük bir başarıdır. TOGG'un yeni modeli de yollara çıkacak. Yazın milletimizle buluşacak. T10F'de menzil daha yüksek olacak. Güç kaynağı olarak da hizmet sunabilecek. Elektrik de sunabilecek bir araç olarak tasarlandı" demişti.