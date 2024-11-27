TOKİ'nin Arnavutköy'de yaptığı 100 binlik sosyal konut projesine yoğun ilgi devam ediyor. Konutu belirlenemeyen hak sahiplerinin konut belirleme kura çekilişi bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Bugün 2+1 konutları, yarın ise 3+1 konutların kurası çekilecek. Peki TOKİ Arnavutköy Taşoluk ve Baklalı konut belirleme kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ Arnavutköy konut belirleme kura sonuçları isim listesi detayları.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde "100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında toplam 3.750 konut inşa etmektedir. Bu konutların kur çekilişleri 18 ve 19 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. Projede 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunmakta. Peki TOKİ Arnavutköy konut belirleme kura sonuçları açıklandı mı? İşte Taşoluk ve Baklalık 2+1 ve 3+1 konut belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi detayları.
TOKİ Arnavutköy Taşoluk ve Baklalı konut belirleme kurası sonuçları isim listesi
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında konutu belirlenemeyen hak sahiplerinin konut belirleme kura çekilişi 27 Kasım – 28 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. İşte İstanbul Arnavutköy TOKİ konut belirleme kurası 2+1 konutların isim listesi.
TOKİ Arnavutköy konut belirleme kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından bin sosyal konut projesi kapsamında Taşoluk ve Baklalı’da konutu belirlenemeyen hak sahiplerinin konut belirleme kurası TOKİ’nin Youtube kanalından canlı olarak çekilecek. TOKİ Arnavutköy konut belirleme kurası sonuçları bu canlı yayınla öğrenilecek. Ayrıca Kuraların çekildiği günün akşamında ise kura sonuçları kurumun internet sitesi üzerinden de yayımlanacak.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY 2+1 KONUT KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ Arnavutköy 100 bin sosyal konutların sözleşmesi ne zaman imzalanacak?
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, Ziraat Bankası şubelerinde 09.12.2024 – 31.01.2025 tarihleri arasında imzalanacaktır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;
1) 2+1 nitelikli konutlar için;
- %10 peşinat bedeli için 240 ay vade,
2) 3+1 nitelikli konutlar için;
- %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
2+1 Konutlar; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranına göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir. 3+1 Konutlar; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.