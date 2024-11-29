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TOKİ Kayseri Tomarza konut belirleme kura sonuçları isim listesi belli oldu

TOKİ Kayseri Tomarza konut belirleme kura sonuçları isim listesi belli oldu

10:3929/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Kayseri Tomarza 4. Mıntıka Mahallesi’nde TOKİ tarafından hayata geçirilen 250 bin toplu konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirlendi. 2+1 nitelikli 138 adet ve 3+1 nitelikli 40 adet olmak üzere toplamda 178 adet konut için konut belirleme kurası tamamlandı. İşte TOKİ Kayseri Tomarza 4. Mıntıka 3. Etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

250.000 Sosyal Konut kampanyası kapsamında yer alan Tomarza İlçesi 3. Etap Konut Projesi hak sahiplerimize yönelik 4. Mıntıka Mahallesi 3. Etap 178 Adet Konut Projesinde inşa ettirilen 2+1 nitelikli 138 adet ve 3+1 nitelikli 40 adet olmak üzere toplam 178 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte Kayseri Tomarza 4. Mıntıka Mahallesi 3. etap konut belirleme kurası sonuçları.

#TOKİ
#Konut belirleme kura sonuçları
#Kayseri Tomarza

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TOKİ Kayseri Tomarza konut belirleme kura sonuçları isim listesi belli oldu