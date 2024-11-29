Kayseri Tomarza 4. Mıntıka Mahallesi’nde TOKİ tarafından hayata geçirilen 250 bin toplu konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirlendi. 2+1 nitelikli 138 adet ve 3+1 nitelikli 40 adet olmak üzere toplamda 178 adet konut için konut belirleme kurası tamamlandı. İşte TOKİ Kayseri Tomarza 4. Mıntıka 3. Etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

1 /13 250.000 Sosyal Konut kampanyası kapsamında yer alan Tomarza İlçesi 3. Etap Konut Projesi hak sahiplerimize yönelik 4. Mıntıka Mahallesi 3. Etap 178 Adet Konut Projesinde inşa ettirilen 2+1 nitelikli 138 adet ve 3+1 nitelikli 40 adet olmak üzere toplam 178 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte Kayseri Tomarza 4. Mıntıka Mahallesi 3. etap konut belirleme kurası sonuçları.

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