TOKİ Kayseri Melikgazi’de 250 bin sosyal konutlarında hak sahiplerinin daire yerleri belli oldu. Yatay mimari olarak yapılan Melikgazi Mimar Sinan Mahallesi 1. Etap ve 2. Etap 2+1 ve 3+1 konutların yerleri noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası belirlendi. Kura sonrası TOKİ Melikgazi konut belirleme kura sonuçları kura çekiliş sonuçları isim listesi canlı yayınla netleşti. İşte TOKİ Kayseri Melikgazi Mimar Sinan Mahallesi 2+1, 3+1 konut kura sonuçları tam listesi.
TOKİ Kayseri Melikgazi Mimar Sinan Mahallesi konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirlendi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Kayseri Melikgazi Mimar Sinan Mahallesi 1.Etap 309 Konut Projesinde 22 adet, 2.Etap 435 Konut Projesinde 85 adet olmak üzere toplam 107 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapılmakta. Kura çekildi TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile gerçekleştirildi. İşte TOKİ Kayseri Melikgazi Mimar Sinan Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 13 – 29 Kasım 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Türkiye Geneli Şubeleri’nde imzalanacaktır.
Söz konusu projede çekilen kurada konutu belirlenemeyen hak sahipleri, Kayseri Merkez 2300 / 250000 Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurasına tekrar katılacaklardır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan Konut Hak Sahipleri 13 – 29 Kasım 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Türkiye Geneli Şubeleri’nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.