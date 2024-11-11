Kırıkkale Bahşılı’da TOKİ tarafından hayata 5. Etap 210 projesinde yer alan ve 914 başvurusu bulunan 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirlendi. 2+1 nitelikli 16 adet ve 3+1 nitelikli 2 adet olmak üzere toplamda 18 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Kırıkkale Bahşılı 5. Etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Kırıkkale Bahşılı 5. Etap konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirlendi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan, Bahşılı 5. Etap Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 16 adet ve 3+1 nitelikli 2 adet olmak üzere toplamda 18 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapıldı. Kura çekilişleri TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile gerçekleştirildi. İşte TOKİ Kırıkkale Bahşılı 5. Etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır.
Ayrıca başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması şartı aranacaktır.
Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır. Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, başvuru tarihleri arasında, yetkili banka şubelerine başvuru bedelini ödeyerek, başvurdukları kategori ile ilgili “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi” ni imzalayacaklardır. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 18 Kasım 2024 - 22 Kasım 2024 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında T.C Ziraat Bankası A.Ş Tüm Şubelerinden yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacabileceklerdir.