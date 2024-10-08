TOKİ, 47 ilde 369 gayrimenkulü satışa hazırlanıyor. 151'i konut ve 218'i iş yeri olacak olan satış, iki gün boyunca devam edecek. Aralarında İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa’nın da olduğu illerde TOKİ konut ve iş yeri satışı yapıyor. Peki TOKİ konut ve iş yeri satışı ne zaman hangi illerde olacak? İşte detaylar.

1 /7 TOKİ, 47 ilde toplamda 369 iş yeri ve konutu satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Bu satışlar açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek. TOKİ'nin satışa çıkardığı bu gayrimenkuller, açık artırma yöntemiyle satılacak. Bu yöntemle alıcılar, belirlenen tarihlerde düzenlenecek açık artırma seanslarına katılarak teklif verebilecek.

2 /7 TOKİ'nin 369 gayrimenkulü için düzenleyeceği açık artırmanın tam tarihleri TOKİ tarafından açıklandı. Gayrimenkul satışlarının yapılacağı 47 il arasında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler de yer alıyor. Peki TOKİ konut ve iş yeri satışı ne zaman hangi illerde olacak? İşte merak edilen detaylar:

3 /7 TOKİ konut ve iş yeri satışı hangi illerde olacak? TOKİ, konut ve iş yeri satışını şu illerde gerçekleştirecek; Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Uşak,

4 /7 Erzurum, Kars, Tunceli, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Aydın, Düzce, Gaziantep, Isparta, Manisa, Osmaniye, Mardin, Şanlıurfa, Yalova, Zonguldak, Konya, Kırşehir, Malatya, Kastamonu, Denizli.

5 /7 TOKİ konut ve iş yeri satışı ne zaman? TOKİ'nin duyurduğu 369 gayrimenkul satışı, açık artırma yöntemi ile 16-17 Ekim 2024 tarihleri arasında saat 10:30'da yapılacak. 16 Ekim'de 151 konut, 17 Ekim'de ise 218 iş yeri satışa sunulacak.

6 /7 TOKİ konut ve iş yeri açık artırma satışı nerede yapılacak? Açık artırmalar, Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.