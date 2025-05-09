Depremlerden sonra tüm kurumların çalışmalara devam ettiğini belirten Er, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin, bakanlarımızın çok yoğun katkılarıyla biz de yerelde elimizden gelen gayreti gösterdik. Malatya'da 80 bin hak sahibi var. Malatya'nın birçok bölgesinde inşaatlar yükseliyor. 78 etapta deprem konutları yükseliyor. Sadece kırsalda 970 lokasyonda inşaatlarımız var. Bu inşaatları gezelim deseniz 1 ayınızı alır.