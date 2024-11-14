Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ilk evim ilk işyeri projelerinde yer alan Konya Selçuklu ve Meram işyerleri kurası ile 50, 100, 150 ve 200 metre kare işyerleri hak sahipleri belirlendi. İşte Konya Selçuklu TOKİ işyeri kura çekiliş sonuçları isim listesi.

1 /20 TOKİ işyeri kura çekilişleri başladı. TOKİ'nin Konya Selçuklu’daki il evim ilk işyerim projesine başvuran vatandaşlar, Selçuklu işyerleri kura çekilişi sonuçlarını merakla bekliyordu. TOKİ tarafından düzenlenen kura çekimiyle hak sahipleri belirlenmekte, sonuçlar ise kurumun resmi web sitesinden ve e-Devlet üzerinden duyulmakta. İşte Konya Selçuklu 50, 100, 150 ve 200 metre kare işyerleri kurası hak sahipleri sonuçları isim listesi.

2 /20 Necip Erdem Bedir Hoşgörü Doğan Ayvacı Tunay Küren Ümmet Güleç Ramazan Özuğurlu Bayram Çelik Mahmut Özcan Hakan Aydın Eren Keçe Alper Çağlar



3 /20 Muhammed Alınak Hakan Aydın Eren Keçe Alper Çağlar Dede Mehmet Kuşcu Fatih Kaya Ahmet Hüdai Tuğrul Ali Can Coşkun Adem ÖZcan Doğukan Berk Cenk Ahmet Faruk Altıok Erdal Avcı Arif Kılıç

4 /20 Bayram Çelik Recep Kaya Yusuf Karagöz İlknur Uysal Ömer Faruk Billor Muhammed Demir İbrahim Eser Ahmete Karabacak Mustafa Gök Halil Özhan Sezgin Ramazan Gülpembe Mesut Türkmenoğlu Hüseyin Arlı

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7 /20 Selman Yıldırım Celalettin Yılmaz Bünyamin Yaman Mustafa İsmail Sivri İdris Tekkalan Nazmi Akış Abdullah Aydoğdu Zafer Balta Umut Demiz Güzelgöz Osman Demir Özkan Yaylacı Fahrettin Dicle



8 /20 Süleyman Altan Ali İhsan Ünal Uğur Kalaycı Aykut Alçayır Muhammed Balıkçı Osman Uzer Bahru Kılınç Fatma Nur Araç Fatih Günay

9 /20 Ramazan Yıldız İbrahim Kartal Asım Karabacak Tuba Ekşi Ramazan Sungur Kazım Yıldırım Nuri İlhan İsmail Türk Recep Hıra Galip Kavasoğlu



10 /20 Selman Büyükalim Sefa Adalı Rahim Avcı Tevfik Dikici Mustafa Uğur Henear İsmail Gök Ayşe Küçükkaraman Muzaffer Akyürek Süleyman Urgan Nuri Arıcı Osman Araslı İbrahim Arısoy

11 /20 Yaşar Yılmaz Ali Arslan Muhammed Yıldırım Yalçın Rıza Bayar Yasin Su Mehmet Özgül Mevlüt Doğan Çetinel Mehmet Dolapcı Ersin Teklioğlu Orhan Kurhan Murat Bağcı Nur Topraklık Muhammed Zahid Gülter

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