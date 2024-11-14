Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ilk evim ilk işyeri projelerinde yer alan Konya Selçuklu ve Meram işyerleri kurası ile 50, 100, 150 ve 200 metre kare işyerleri hak sahipleri belirlendi. İşte Konya Selçuklu TOKİ işyeri kura çekiliş sonuçları isim listesi.
TOKİ işyeri kura çekilişleri başladı. TOKİ'nin Konya Selçuklu’daki il evim ilk işyerim projesine başvuran vatandaşlar, Selçuklu işyerleri kura çekilişi sonuçlarını merakla bekliyordu. TOKİ tarafından düzenlenen kura çekimiyle hak sahipleri belirlenmekte, sonuçlar ise kurumun resmi web sitesinden ve e-Devlet üzerinden duyulmakta. İşte Konya Selçuklu 50, 100, 150 ve 200 metre kare işyerleri kurası hak sahipleri sonuçları isim listesi.
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