TOKİ Uşak Sivaslı Pınarbaşı Fatih Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan Konut Hak Sahiplerinden, 04 Kasım – 29 Kasım 2024 tarihleri arasında; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tüm şubelerinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayabileceklerdir.