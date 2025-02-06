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Trabzon'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi mi? Trabzon Valiliği kar tatili açıklaması

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi mi? Trabzon Valiliği kar tatili açıklaması

09:206/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışının başladığını ve 19 il için daha kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Trabzon'da etkili olan kar yağışı sebebiyle eğitm öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler Trabzon yarın okullar tatil mi? sosuna yanıt arıyor. Konu ile ilgili son dakika açıklaması valilikten geldi. Peki; 6 Şubat yarın Trabzona okullar var mı?

Yurt genelinde kar yağışının etki göstermesi ile birlikte birçok şehirde okullar tatil edildi. Peki 6 Şubat Perşembe Trabzon'da eğitime ara verildi mi?

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışların başlamasıyla beraber birçok şehirde okullar tatil edildi. Kar yağışının gitgide arttığı Trabzon'da 22 mahalle yolu ulaşıma kapanırken gözler Trabzon Valiliği'ne çevrildi.

TRABZON'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava şartlarının arttığı Trabzon'da okulların tatil olup olmayacağı konusu büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Trabzon'un Şalpazarı, Akçaabat, Araklı, Çarşıbaşı ve Düzköy ilçelerinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Trabzon merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

TRABZON HAVA DURUMU


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Trabzon'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi mi? Trabzon Valiliği kar tatili açıklaması