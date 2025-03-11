TRT Spor'da bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları bu akşam saat 20.45 Barcelona-Benfica maçı ile başlıyor. TRT Spor ekranlarından futbolseverlere aktarılacak maçları canlı izlemek için sayfamızdaki linki kullanmanız yeterli. TRT'nin resmi internet sitesindeki (www.trt.net.tr) yayın akışında yer alan bilgilere göre, bu akşamki iki mücadele (Bayer Leverkusen-Bayern Münih) ve (Barcelona-Benfica) maçları şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.