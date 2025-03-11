TRT Spor canlı izleme sayfası ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçları takip ediliyor. Devler Ligi'nde bu akşam dört karşılaşma oynanacak. Mücadelelerden Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı ile Barcelona-Benfica maçı TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Heyecan dolu maçlar, TRT'nin yayın akışında yer aldığı gibi şifresiz canlı izlenebilecek. İşte 11 Mart 2025 TRT Spor yayın bilgileri ve frekans ayarları.
TRT Spor'da bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları bu akşam saat 20.45 Barcelona-Benfica maçı ile başlıyor. TRT Spor ekranlarından futbolseverlere aktarılacak maçları canlı izlemek için sayfamızdaki linki kullanmanız yeterli. TRT'nin resmi internet sitesindeki (www.trt.net.tr) yayın akışında yer alan bilgilere göre, bu akşamki iki mücadele (Bayer Leverkusen-Bayern Münih) ve (Barcelona-Benfica) maçları şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TRT SPOR YAYIN BİLGİLERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona ile Benfica saat 20.45'te oynanacak maç ile çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Saat 23.00'da ise Bayer Leverkusen-Bayern Münih mücadelesi oynanacak. İki karşılaşma TRT Spor kanalından canlı izlenebilecek.
TRT SPOR CANLI İZLE BARCELONA-BENFİCA
TRT SPOR CANLI İZLE BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MÜNİH
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 11-12 MART 2025
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları bu akşam başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda 11-12 Mart tarihlerinde 8 karşılaşma oynanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
"Devler Ligi"nde son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
11 Mart Salı:
20.45 Barcelona (İspanya)-Benfica (Portekiz) (1-0)
23.00 Liverpool (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (1-0)
23.00 Inter (İtalya)-Feyenoord (Hollanda) (2-0)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Bayern Münih (Almanya) (0-3)
12 Mart Çarşamba:
20.45 Lille (Fransa)-Borussia Dortmund (Almanya) (1-1)
23.00 Aston Villa (İngiltere)-Club Brugge (Belçika) (3-1)
23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Real Madrid (İspanya) (1-2)
23.00 Arsenal (İngiltere)-PSV (Hollanda) (7-1)
TRT SPOR FREKANS BİLGİSİ
TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
SPOR MERKEZİ
Spor dünyasındaki gelişmeler, canlı bağlantılar, son dakika haberleri, özel röportajlar ve sosyal medya yansımaları Spor Merkezi ile ekranlarınıza geliyor. Spor Merkezi; en güncel haberleri sizlere aktarıyor.
19:00
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU ÖZETLER
19:30
AVRUPA STÜDYOSU
Canlı izle
AVRUPA STÜDYOSU
Avrupa futbolundaki tüm gelişmeler bu programda sizlerle buluşuyor. Liglerdeki transfer haberleri, özel dosyalar ve analizler Avrupa Stüdyosu'nda ekranlarınıza yansıyor.
20:45
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Rövanş Futbol Karşılaşması: Barcelona - Benfica
22:45
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Rövanş Futbol Karşılaşması Özetler
23:00
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Rövanş Futbol Karşılaşması: B.Leverkusen - Bayern Münih
01:00
AVRUPA STÜDYOSU
Avrupa futbolundaki tüm gelişmeler bu programda sizlerle buluşuyor. Liglerdeki transfer haberleri, özel dosyalar ve analizler Avrupa Stüdyosu'nda ekranlarınıza yansıyor.
02:30
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Rövanş Futbol Karşılaşması: Liverpool - PSG
04:15
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Rövanş Futbol Karşılaşması: Barcelona - Benfica
06:00
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Rövanş Futbol Karşılaşması Özetler