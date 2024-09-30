"TÜPRAŞ temettü 2024 ne zaman, hangi gün hesaba yatar?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tüpraş (TUPRS) yatırımcıları, 2023 yılı kârından pay almaya hazırlanıyor. Şirket, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu toplantısında kâr payı dağıtımı kararını alarak, hisse başına 10,7432256 TL net temettü ödemesi yapılacağını duyurdu. TÜPRAŞ temettü ne zaman hesaba geçer? sorusu da bu sebeple yanıt bekliyor. Yatırımcılar, temettü ödemelerinin yakın zamanda hesaba geçeceğini bekliyor. Peki, TÜPRAŞ temettü ödemesi 2024 ne zaman yatar? İşte temettü ödemesi yatırılma tarihi…
"TÜPRAŞ temettü 2024 ne zaman, hangi gün hesaba yatar? TUPRS temettü neden yatmadı, bugün yatar mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklama doğrultusunda temettü ödemelerinin hesaplara geçeceği tarih belli oldu. Tüpraş, (TUPRS) yapılan yönetim kurulunda 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtılması yönünde karar verildi. TÜPRAŞ 2024 temettü ödeme tarihi de yatırımcılar tarafından merak edilmeye başlandı.
TÜPRAŞ (TUPRS) TEMETTÜ ÖDEMESİ 2024 NE ZAMAN VE NE KADAR YATACAK?
Şirketten Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, temettüye ilişkin ödeme 27 Eylül'de yapılarken kâr payların 1 Ekim tarihinde yatırımcıların hesaplarına yatacak. Ortaklara 23 milyar lira tutarında nakden temettü dağıtılması ve ortaklara ödenecek toplam 23 milyar TL kâr payının ve 2 milyar 300 milyon TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl kârlarından karşılanmasının belirtildiği açıklamada, "Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23.000.000.000,00 TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödenmesi" yapılacağı ifadeleri kullanıldı.
TÜPRAŞ (TUPRS) TEMETTÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HESABA GEÇER?
TUPRS temettü ödemeleri 27 Eylül'de yapılacak.
Şirketin yaptığı ödemeler yatırımcıların hesaplarna 1 Ekim 2024 tarihinde geçecek.
Ödemelerin 1 Ekim Salı günü öğlen saatlerinde hesaba geçeceği tahmin ediliyor.