Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., geçtiğimiz ay finansal bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Tüpraş, 2025 yılı için yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştirecek. Peki, 2025 Tüpraş temettü ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? İşte 2025 Tüpraş temettü ödeme tarihi ve tutarı…
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., Şubat ayında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile 2024 yılı karından yatırımcılarına temettü dağıtacağını açıklamıştı. Tüpraş, 2025 yılı için yatırımcısına iki taksit şeklinde temettü ödemesi yapacağını bildirdi.
Tüpraş temettü dağıtım tarihleri ve Tüpraş hisse başına ödenecek tutar da belli oldu. Peki, Tüpraş temettü ödemesi ne zaman yatacak, TUPRS hisse başı ne kadar temettü ödeyecek?
TÜPRAŞ 2025 TEMETTÜ NE KADAR?
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), 2024 yılında 18,31 milyar TL net dönem karı açıkladı. Bu kâr oranı bir önceki yıla göre 76% düşüşe işaret etti. Şirketin net satışları ise 2024’te 810,38 milyar TL olurken, geçen yıla göre 18% azaldı.
2025 TÜPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Şubat ayında bilançosunu duyuran Tüpraş, 2025 yılı için yatırımcılarına ödeyeceği temettü miktarını da açıkladı.
Tüpraş, 2025 yılı için toplam 12,92 TL temettü ödeyecek. Bu da iki taksite bölünecek.
İlk taksit 28 Mart 2025 tarihinde 6,61 TL; ikinci taksit ise 30 Eylül 2025 tarihinde 6,30 TL olarak ödenecek. Tüpraş’ın son fiyatına göre toplam temettü verimi ise %9,69 olarak kaydedildi.
TÜPRAŞ KİMİN, KİME AİT?
Türkiye Petrol Rafinerileri veya kısaca TÜPRAŞ, 1983'te Batman, İzmir, İzmit ve Kırıkkale'deki devlete ait 4 petrol rafinerisinin birleştirilmesiyle çatı şirket olarak kurulan ve 2006'da özelleştirilerek Koç Holding'e devredilen anonim şirket. Akaryakıt ürünleri, bitüm, fuel oil, jet yakıtı, gaz yağı, LPG, motor yağı gibi petrol türevlerini üretir.