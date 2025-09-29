Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılı ne zaman açılacak? 2025 meclisin açılış tarihi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılı ne zaman açılacak? 2025 meclisin açılış tarihi

10:2629/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

TBMM, 28. dönem yeni yasama yılına başlıyor. Genel Kurul’u terör örgütünden ayrılanların topluma yeniden kazandırılmasını hedefleyen “Eve Dönüş” yasa çalışmasından, suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılmasına yönelik yeni yargı paketine, trafikte cezaların artırılmasına yönelik düzenlemelere kadar yoğun bir mesai bekliyor. Peki, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılı ne zaman açılacak? 2025 meclisin açılış tarihi

TBMM'de 28. dönem 4. Yasama Yılı'nda milletvekilleri ve Meclis personeli Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda büyük önem taşıyan 5G teknolojisini kullanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılı ne zaman açılacak? 2025 meclisin açılış tarihi


TBMM’de 70 günlük tatilin ardından 1 Ekim Çarşamba yeni yasama yılı açılıyor. 20 Temmuz 2025’te tatile giren TBMM’de 28. Dönem dördüncü yasama yılı başlayacak.



TBMM yeni yasama yılına 5G teknolojisiyle girecek


Ülke genelinde hizmete sunulmaya başlaması için çalışmalarda son aşamaya gelinen 5G teknolojisinin pilot uygulaması TBMM'de de yapıldı.


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından işletmecilere ve üreticilere 5G teknolojisine yönelik test-deneme izinlerinin verilmesinin ardından hız kazanan çalışmalar kapsamında TBMM Ziyaretçi Kabul Salonu üstüne 5G baz istasyonu kuruldu.


5G teknolojisine geçiş için çalışmalarını hızlandıran bazı operatörler, TBMM'de kullanıcılarına 5G deneyimini yaşattı. TBMM'de milletvekilleri ve Meclis personelinin deneyimine sunulan 5G teknolojisiyle ilgili olumlu geri dönüşler alındı.


TBMM yerleşkesi içinde hızlı ve kesintisiz internet ihtiyacını karşılayan 5G deneyimi, kullanıcılara ek ücret de getirmiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM'de test deneme sürecinin başladığını duyurmuştu.








#tbmm
#meclis
#meclis yasama yılı
#tbmm açılışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL kayıtları ne zaman sona erecek? MEB Açık öğretim ortaokulu ve lise yeni kayıt ve yenileme tarihleri