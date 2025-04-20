Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Türkiye'nin zeka seviyesi en yüksek illeri açıklandı! IQ seviyeleri ölçüldü

Türkiye'nin zeka seviyesi en yüksek illeri açıklandı! IQ seviyeleri ölçüldü

14:2920/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Türkiye genelinde gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırmada iller IQ seviyelerini ölçen bir test ile sıralanadı. İşte 81 ilin sıralaması...</p>
Türkiye genelinde gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırmada iller IQ seviyelerini ölçen bir test ile sıralanadı. İşte 81 ilin sıralaması...

Türkiye’de 1 milyon 214 bin 505 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada IQ puanlarına göre; en zeki iller ortaya çıktı. Oldukça ilgi çekici olan bu listede 81 ilin sıralaması yer alırken özellikle ilk sırada yer alan il birçok kişi tarafından şaşırtıcı bulundu. Araştırmada her kişiye belirli bilme yeteneklerini ölçmek ve karşılaştırmak amacıyla IQ testi uygulandı. İşte o sıralama…

81- Bingöl


94.19

80- Siirt


94.52

79- Hakkari


95.16

78- Artvin


95.36

77- Kars


95.84

76- Bitlis


95.96

75- Ağrı


96.06

74- Düzce


96.26

73- Iğdır


96.69

72- Amasya


96.88

70- Bilecik


97.14

69- Adıyaman


97.29

68- Ardahan


97.33

67- Hatay


97.36

66- Çankırı


97.53

65- Muş


97.73

64- Van


97.74

63- Yozgat


98.05

62- Şanlıurfa


98.07

61- Bayburt


98.29

60- Şırnak


98.43

59- Elazığ


98.46

58- Batman


98.75

57- Adana


98.76

56- Erzurum


98.97

55- Manisa


99.06

54- Tokat


99.09

53- Kilis


99.14

52- Diyarbakır


99.19

51- Kahramanmaraş


99.28

50- Mardin


99.32

49- Gaziantep


99.40

48- Ordu


99.58

47- Niğde


99.60

46- Aksaray


99.63

45- Malatya


99.75

44- Kastamonu


99.98

43- Nevşehir


100.01

42- Isparta


100.06

41- Sivas


100.09

40- Burdur


100.15

39- Afyonkarahisar


100.17

38- Gümüşhane


100.24

37- Sinop


100.29

36- Aydın


100.34

35- Osmaniye


100.39

34- Kırıkkale


100.46

33- Giresun


100.56

32- Mersin


100.71

31- Karabük


100.85

30- Samsun


100.87

29- Çorum


100.95

28- Bolu


100.99

27- Tunceli


101.17

26- Edirne


101.28

25- Kayseri


101.42

24- Kütahya


101.65

23- Kırşehir


101.74

22- Sakarya


101.78

21- Bartın


102.13

20- Denizli


102.14

19- Rize


102.32

18- Konya


102.36

17- Uşak


102.37

16- Karaman


102.52

15- Yalova


102.58




14- Zonguldak


102.68

13- Tekirdağ


102.82

13- Tekirdağ


102.82

11- Trabzon


103.37

10- Kırklareli


103.38

9- Bursa


103.47

8- Balıkesir


103.59

7- Kocaeli


103.85

6- İstanbul


104.02

5- Çanakkale


104.02

4- Muğla


104.12

3- İzmir


104.51

2- Ankara


104.91

2- Ankara


104.91

#türkiye
#zeki
#şehirler
#81 il
#ıq testi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gusül abdesti alınışı: Farz ve sünnete uygun gusül abdesti nasıl alınır? Boy abdesti alınışı...