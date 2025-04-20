Türkiye'nin zeka seviyesi en yüksek illeri açıklandı! IQ seviyeleri ölçüldü

Türkiye’de 1 milyon 214 bin 505 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada IQ puanlarına göre; en zeki iller ortaya çıktı. Oldukça ilgi çekici olan bu listede 81 ilin sıralaması yer alırken özellikle ilk sırada yer alan il birçok kişi tarafından şaşırtıcı bulundu. Araştırmada her kişiye belirli bilme yeteneklerini ölçmek ve karşılaştırmak amacıyla IQ testi uygulandı. İşte o sıralama…

1 /80 81- Bingöl

94.19

2 /80 80- Siirt

94.52

3 /80 79- Hakkari

95.16

4 /80 78- Artvin

95.36

5 /80 77- Kars

95.84

6 /80 76- Bitlis

95.96

7 /80 75- Ağrı

96.06

8 /80 74- Düzce

96.26

9 /80 73- Iğdır

96.69

10 /80 72- Amasya

96.88

11 /80 70- Bilecik

97.14

12 /80 69- Adıyaman

97.29

13 /80 68- Ardahan

97.33

14 /80 67- Hatay

97.36

15 /80 66- Çankırı

97.53

16 /80 65- Muş

97.73

17 /80 64- Van

97.74

18 /80 63- Yozgat

98.05

19 /80 62- Şanlıurfa

98.07

20 /80 61- Bayburt

98.29

21 /80 60- Şırnak

98.43

22 /80 59- Elazığ

98.46

23 /80 58- Batman

98.75

24 /80 57- Adana

98.76

25 /80 56- Erzurum

98.97

26 /80 55- Manisa

99.06

27 /80 54- Tokat

99.09

28 /80 53- Kilis

99.14

29 /80 52- Diyarbakır

99.19

30 /80 51- Kahramanmaraş

99.28

31 /80 50- Mardin

99.32

32 /80 49- Gaziantep

99.40

33 /80 48- Ordu

99.58

34 /80 47- Niğde

99.60

35 /80 46- Aksaray

99.63

36 /80 45- Malatya

99.75

37 /80 44- Kastamonu

99.98

38 /80 43- Nevşehir

100.01

39 /80 42- Isparta

100.06

40 /80 41- Sivas

100.09

41 /80 40- Burdur

100.15

42 /80 39- Afyonkarahisar

100.17

43 /80 38- Gümüşhane

100.24

44 /80 37- Sinop

100.29

45 /80 36- Aydın

100.34

46 /80 35- Osmaniye

100.39

47 /80 34- Kırıkkale

100.46

48 /80 33- Giresun

100.56

49 /80 32- Mersin

100.71

50 /80 31- Karabük

100.85

51 /80 30- Samsun

100.87

52 /80 29- Çorum

100.95

53 /80 28- Bolu

100.99

54 /80 27- Tunceli

101.17

55 /80 26- Edirne

101.28

56 /80 25- Kayseri

101.42

57 /80 24- Kütahya

101.65

58 /80 23- Kırşehir

101.74

59 /80 22- Sakarya

101.78

60 /80 21- Bartın

102.13

61 /80 20- Denizli

102.14

62 /80 19- Rize

102.32

63 /80 18- Konya

102.36

64 /80 17- Uşak

102.37

65 /80 16- Karaman

102.52

66 /80 15- Yalova

102.58







67 /80 14- Zonguldak

102.68

68 /80 13- Tekirdağ

102.82

69 /80 13- Tekirdağ

102.82

70 /80 11- Trabzon

103.37

71 /80 10- Kırklareli

103.38

72 /80 9- Bursa

103.47

73 /80 8- Balıkesir

103.59

74 /80 7- Kocaeli

103.85

75 /80 6- İstanbul

104.02

76 /80 5- Çanakkale

104.02

77 /80 4- Muğla

104.12

78 /80 3- İzmir

104.51

79 /80 2- Ankara

104.91