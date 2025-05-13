Türkşeker kura çekim tarihi, işçi alımı kapsamında başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), çeşitli illerde 1685 daimi işçi alımı gerçekleştirecek. Alımlar kapsamında başvuru işlemleri de 14-18 Nisan tarihleri arasında alındı. Ayrıca adayların belirlenen 29 Nisan - 6 Mayıs 2025 tarihleri arasında iş başvurusunda bulundukları Fabrika Müdürlüklerine iş başvurusunda bulundukları Fabrika Müdürlüklerine istenen belgelerin teslim edilmesi gerektiği ifade edilmişti. Peki, TÜRKŞEKER işçi alımı kurası ne zaman yapılacak, kura tarihi belli oldu mu? Türkiye Şeker Fabrikaları Türkşeker 1685 işçi alımı kura çekimi sonucu sorgulama!

1 /6 Türkşeker personel alımı detayları sorgulanıyor. Türkiye Şeker Fabrikaları, 100. yılında ülke genelinde 1685 daimi işçi alımı gerçekleştirecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkşeker A.Ş’nin fabrikalarda istihdam etmek üzere toplam 1685 daimi işçi alımı yapacağını bildirdi. İŞKUR üzerinden yapılacak 1685 daimi işçi alımı detayları sorgulanıyor. Peki, Türkşeker personel alımı ne zaman? İŞKUR Türkşeker kura sonuçları açıklandı mı? Şeker fabrikası kura sonuçları...

2 /6 TÜRKŞEKER 1685 DAİMİ İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular 14 Nisan ile 18 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. İşçiler fabrika ve tesislerde istihdam edilecek.

3 /6 TÜRKŞEKER KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Türkşeker'in 1.685 sürekli işçi alımına ilişkin kura çekim tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak başvuru süreci kapsamında yayımlanan ilanda, 1 No'lu listede yer alan adayların, 29 Nisan 2025 Salı gününden başlayarak 6 Mayıs 2025 Salı günü mesai bitimine kadar başvuruda bulundukları fabrika müdürlüklerine gerekli belgeleri teslim etmeleri gerektiği belirtilmişti. Kura çekim tarihine ilişkin açıklamanın, belge teslim sürecinin tamamlanmasının ardından yapılması bekleniyor.

4 /6 TÜRK ŞEKER KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Türk Şeker, bin 685 sürekli işçi alımı için başvurular 14-18 Nisan tarihlerinde alınırken başvuru yapanlardan gerekli belgeler, 29 Nisan - 6 Mayıs arasında teslim edilmesi istendi. Fakat Türk Şeker kura sonuçları henüz açıklanmadı.

5 /6 TÜRKŞEKER 1685 DAİMİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER VE İLÇELER Ağrı:73 Ankara:196 Burdur:130 Elazığ:45 Erciş:79 Ereğli:158 Eskişehir:148 Ilgın:132 Kars:56 Kastamonu:101 Malatya:83 Susurluk:121 Uşak:115 Yozgat:129 Şeker Enstitüsü:20 Ankara Makine:16 Eskişehir Makine:31 Turhal Makine:11 Afyon İmalat:13 EMAF:28