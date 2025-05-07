2025 1. Dönem TUS kontenjanları ve puanları ÖSYM tercih kılavuzu ile belli olacak. 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler TUS taban puanlar ve kontenjanlar kılavuzuna çevrildi. Adaylar, yerleştirme sürecine dair net bilgilere ancak bu kılavuzla ulaşabilecek. Peki, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2025 1. Dönem TUS tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? TUS kılavuzu nasıl görüntülenir?

1 /6 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS/1) tercihleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. TUS 1. dönem sınav sonuçlarının 18 Nisan'da ÖSYM üzerinden açıklanmasının ardından, adaylar sınav sonucundan aldıkları puanlara göre tercihte bulunacak. Peki, 2025 TUS/1 tercihleri ne zaman yapılacak?

2 /6 2025 TUS/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından açıklanacak TUS tercih kılavuzunun ardından tercih süreci başlayacak.



3 /6 TUS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU? TUS kontenjanları henüz açıklanmadı. Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanacağı tahmin ediliyor.



4 /6 TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? Tercihlerinde değişiklik/düzeltme yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Tercih süresi içinde tercihler tümüyle de iptal edilebilecektir. Adaylar tarafından tüm tercihler silinip iptal edilirse istenildiği takdirde adaylar, tercih süresi içinde yeniden tercih yapabileceklerdir. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Yapılan tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen veya tamamen iptali vb. talepleri içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır. TUS sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Adayların yabancı dil muafiyet bilgi kontrolü, 2024-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar doğrultusunda yapılacaktır. Adayların tercih işlemi yapabilmeleri için, sınavdan sonra T.C. Kimlik /Y.U. Numaralarındaki değişiklikleri tercih tarihinin son günü saat 12.00’ye kadar Merkezimize bildirmeleri gerekmektedir.







5 /6 TUS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

TUS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

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