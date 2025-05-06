Uyku sadece ne kadar uyunduğuyla ilgili değil, aynı zamanda nasıl uyunduğuyla da doğrudan ilişkilidir. Uzmanlar, yanlış uyku pozisyonlarının vücutta ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini uyarıyor. İşte doğru uyku pozisyonlarının sağlığınız üzerindeki etkileri…
Birçok kişi için uyku sadece dinlenmek anlamına gelir, ancak uzmanlara göre uykunun kalitesi, ne kadar uyuduğunuz kadar, nasıl uyuduğunuzla da doğrudan ilişkilidir.
Prof. Dr. Sinem İliaz, yanlış yatış pozisyonlarının sağlık üzerinde oluşturabileceği risklere dikkat çekerek, bazı pozisyonların belirli hastalıkların önlenmesine yardımcı olduğunu söyledi.
BEYİN SAĞLIĞI İÇİN HANGİ POZİSYONDA YATMAK DAHA İYİ?
Prof. Dr. İliaz, 2015 yılında yapılan bir çalışmanın, beynin omurilik sıvısı (BOS) drenajının yan yatış pozisyonunda daha etkin olduğunu gösterdiğini belirtti. Bu bulgu, Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların önlenmesi açısından teorik olarak önem taşıyor. Ancak, bu konunun klinik pratikte hâlâ araştırma aşamasında olduğunu vurgulayan İliaz, yan yatmanın beyin sağlığını olumlu etkileyebileceğini söyledi.
REFLÜ RAHATSIZLIĞI OLANLAR İÇİN DOĞRU YATIŞ POZİSYONU HANGİSİ?
İliaz, uyku apnesi veya reflü gibi rahatsızlıkları olan kişilerin sırt üstü yatmamaları gerektiğine dikkat çekti. Sırt üstü uyurken dilin geriye kayarak hava yolunu tıkayabileceğini belirten İliaz, bunun uyku apnesi hastalarında daha fazla apne atağına yol açabileceğini ifade etti. Reflü hastaları için de sırt üstü yatmanın, mide asidinin yemek borusuna kaçmasını kolaylaştırarak semptomları arttırabileceğini ekledi.
Sol yan pozisyonda yatmanın ise reflü semptomlarını azalttığı belirtiliyor.
BOYUN VE BEL AĞRISI OLANLAR NASIL YATMALI?
Yan yatmanın, omurga hizalamasına katkı sağladığını belirten Prof. Dr. İliaz, özellikle boyun ve bel ağrısı çeken kişilerin yüz üstü yatmaktan kaçınmaları gerektiğine dikkat çekti. Yüzüstü yatmanın boyun açısını zorlayarak ağrıların artmasına neden olabileceğini belirten İliaz, yan yatarken dizler arasına yastık yerleştirmenin omurgayı doğru hizalamaya yardımcı olabileceğini söyledi.
HAMİLELİKTE HANGİ TARAFA YATMAK DOĞRU?
Hamilelikte, sırt üstü yatmanın çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten İliaz, sol yana yatmanın fetüs için kan akışını artırarak daha sağlıklı bir uyku ortamı sağladığını vurguladı. Sırt üstü yatmanın düşük tansiyona sebep olabileceğini ve bu durumun özellikle hamilelerin sağlıkları üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini hatırlattı.