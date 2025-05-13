Vakıflar Genel Müdürlüğü, bünyesine sözleşmeli 78 personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda temizlik görevlisi, büro personeli ve şoför gibi birçok pozisyonda istihdam sağlanacak. Mühendis, mimar, müze araştırmacısı, sosyal çalışmacı, temizlik personeli, şoför ve aşçı gibi pozisyonlar için başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü 78 personel alımı ne zaman yapılacak? VGM sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman sona erecek? İşte aranan şartlar...
Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı 2025 yılı itibarıyla kamu sektöründe iş arayan adayların dikkatini çekti. 2025 yılında çeşitli kadrolarda personel alımı yapacağını duyuran Vakıflar Genel Müdürlüğü, ilan edilen pozisyonlarla istihdam fırsatı sunuyor. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü 2025 personel alımı başvuru şartları nedir, hangi tarihler arasında başvuru yapılacak, kadrolar hangileri? İşte detaylar…
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden 78 sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada;
"Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde sözlü sınavla Mühendis, Mimar, Müze Araştırmacısı ile Sosyal Çalışmacı; sözlü sınav yapılmaksızın Büro ve Destek Personeli olmak üzere toplam 78 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." denildi.
VGM 78 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı 2025 başvuruları 7 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 20 Mayıs Salı günü sona erecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı ilanına başvuracak adayların 7 Mayıs 2025 - 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında başvurularını tamamlamış olmaları gerekiyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı için başvurular e-Devlet üzerinden Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı internet adresinden 7-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.
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VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
ÖSYM tarafından yapılan 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.
Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak. (20/05/1990 ve sonrası doğumlu olanlar.)
Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir.)
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
Adayların son başvuru tarihi itibarıyla, başvuru yapılan pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir. (Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olanlar da diğer şartları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.)
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç, son başvuru tarihi itibarıyla başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.