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Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu! Pasaport, kimlik, sürücü belgesi, yurt dışı çıkış harcı, trafik cezaları…

Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu! Pasaport, kimlik, sürücü belgesi, yurt dışı çıkış harcı, trafik cezaları…

10:494/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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<p>Motorlu Taşıtlar Vergisi, pasaport, kimlik ve trafik cezalarına gelen artış oranı...</p>
Motorlu Taşıtlar Vergisi, pasaport, kimlik ve trafik cezalarına gelen artış oranı...

Yeniden değerleme oranı belli oldu. Gelir vergisinde yüzde 15’lik kısma karşılık gelen birinci dilimin ne kadar olacağı yeniden değerleme oranıyla belirleniyor. Gelir vergisinin ilk dilimi gelecek yıl için 110 bin liradan 158 bin liraya yükseldi. Peki Vergi ve harçlar ne kadar artacak? İşte yeni pasaport, kimlik, sürücü belgesi, yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları 2025 ne kadar olacak?

Vergi ve harçların ne kadar artacağını belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretici fiyat enflasyonu verilerini açıkladı. 12 aylık ortalama ÜFE, ekim ayında yüzde 43,93 olarak belirlendi. Ehliyet, pasaport, trafik cezaları, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor. İşte Motorlu Taşıtlar Vergisi, pasaport, kimlik ve trafik cezalarına gelen artış oranı.

EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL

2025: 1.882

Ehliyet Harcı (B sınıfı) 

2024: 3.945 TL

2025: 5.678 TL

PASAPORT HARCI NE KADAR OLACAK?

6 aylık pasaport harcı

2024: 1.639 TL

2025: 2.359 TL

1 yıllık pasaport harcı

2024: 2.379 TL

2025: 3.424 TL

2 yıllık pasaport harcı

2024: 3.912 TL

2025: 5.630 TL


3 yıllık pasaport harcı

2024: 5558 TL

2025: 7.999 TL

3 yıl üzeri pasaport harcı

2024: 7833

2025: 11.274

Pasaportta ayrıca 790 TL'lik damga vergisi ücreti bulunuyor. Bu kalemin fiyatında artış olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?

Yurt dışı çıkış harcı ücreti

2024: 500 TL

2025: 720 TL

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR?

2024 en düşük MTV - 3.359 TL

2025 en düşük MTV - 4.834 TL

TRAFİK CEZALARI NE KADAR?

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası

2024: 691 TL

2025: 994 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.510 TL

2025: 2.173 TL

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