Yeniden değerleme oranı belli oldu. Gelir vergisinde yüzde 15’lik kısma karşılık gelen birinci dilimin ne kadar olacağı yeniden değerleme oranıyla belirleniyor. Gelir vergisinin ilk dilimi gelecek yıl için 110 bin liradan 158 bin liraya yükseldi. Peki Vergi ve harçlar ne kadar artacak? İşte yeni pasaport, kimlik, sürücü belgesi, yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları 2025 ne kadar olacak?

1 /16 Vergi ve harçların ne kadar artacağını belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretici fiyat enflasyonu verilerini açıkladı. 12 aylık ortalama ÜFE, ekim ayında yüzde 43,93 olarak belirlendi. Ehliyet, pasaport, trafik cezaları, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılması öngörülüyor.

2 /16 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor. İşte Motorlu Taşıtlar Vergisi, pasaport, kimlik ve trafik cezalarına gelen artış oranı.

3 /16 EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK? Ehliyet Harcı (A sınıfı) 2024: 1.308 TL 2025: 1.882

4 /16 Ehliyet Harcı (B sınıfı) 2024: 3.945 TL 2025: 5.678 TL

5 /16 PASAPORT HARCI NE KADAR OLACAK? 6 aylık pasaport harcı 2024: 1.639 TL 2025: 2.359 TL

6 /16 1 yıllık pasaport harcı 2024: 2.379 TL 2025: 3.424 TL

7 /16 2 yıllık pasaport harcı 2024: 3.912 TL 2025: 5.630 TL

3 yıllık pasaport harcı 2024: 5558 TL 2025: 7.999 TL

8 /16 3 yıl üzeri pasaport harcı 2024: 7833 2025: 11.274 Pasaportta ayrıca 790 TL'lik damga vergisi ücreti bulunuyor. Bu kalemin fiyatında artış olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

9 /16 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK? Yurt dışı çıkış harcı ücreti 2024: 500 TL 2025: 720 TL

10 /16 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR? 2024 en düşük MTV - 3.359 TL 2025 en düşük MTV - 4.834 TL

11 /16 TRAFİK CEZALARI NE KADAR? Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2024: 1.506 TL 2025: 2.167 TL

12 /16 Hatalı park cezası 2024: 691 TL 2025: 994 TL

13 /16 Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30) 2024: 1.506 TL 2025: 2.167 TL

14 /16 Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri) 2024: 6.439 TL 2025: 9.267 TL

15 /16 Alkollü araç kullanma (En düşük) 2024: 6.439 TL 2025: 9.267 TL