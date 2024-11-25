Kar tatili haberleri ve son dakika okul tatili açıklamaları veliler ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Ülke genelinde sıcaklıkların düşmesi ve birçok ilde kar ve sağanak yağışın etkisini sürdirmesinin ardından bugün okullar tatil edildi. 25 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edildiği illerde yarın da okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu merak kazandı. Bu noktoda vatandaşlar valiliklerden gelen son dakika açıklamalarına yöneldi. Peki, Yarın 26 Kasım Salı günü okullar tatil olacak mı? Hangi iller ve ilçelerde yarın okullar tatil olacak? İşte MEB ve il valilikleri tarafından yapılan son dakika kar tatili açıklamaları...
Ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava ulaşımda ve eğitimde aksamaların yaşanmasına neden oluyor. Bugün yurdun iç kesimlerinde etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle 26 Kasım Salı (Yarın) okullar tatil mi sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 26 Kasım Salı (Yarın) hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek?
26 KASIM SALI HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
Kar yağışı nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü tatil olan illerde yarın okul olup olmadığı merak konusu. Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Şiddetli kar ve tipi nedeniyle birçok kentte eğitime bir gün ara verildi. İşte bugün eğitime kar arası verilen kentler.
ERZİNCAN'DA 26 KASIM SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL EDİLDİ
25 Kasım Pazartesi günü 22 ilde kar sebebiyle okullar tatil edilmişti. 26 Kasım Salı günü için de ilk kar tatili haberi geldi.
Erzincan'da yoğun kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın da eğitim-öğretime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun karın etkili olduğu belirtildi.
Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
KARABÜK'TE 26 KASIM SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
Karabük'te 2 gündür etkili olan kar nedeniyle Eflani ilçesinde yarın eğitime 1 gün ara verildi. Karabük merkez ile diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, Eflani ilçesinin tamamında, Karabük İl merkezi ve diğer ilçelerde ise 26 Kasım Salı günü sadece taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.
BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Bolu'da kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün daha ara verilmesi kararlaştırıldı. Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil), 26 Kasım Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Bolu genelinde süren yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime 1 gün ara verilmişti.
26 KASIM SALI KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Kastamonu'nun Merkez ilçesinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Kastamonu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merkez ilçede kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 26 Kasım Salı günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, “Bölgemizde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Merkez ilçemizde 26 Kasım Salı günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi” ifadelerine yer verildi.
26 KASIM SALI ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında, 2 ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 26 Kasım tarihinde 1 gün ara verildiği belirtilerek, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Fatsa ilçemizin Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerinde bulunan, Ünye ilçemizin ise Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih, Tekkiraz, Erenyurt mahallelerinde bulunan resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 26 Kasım 2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.
Açıklamada ayrıca tamamen ve kısmen eğitim-öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.
26 KASIM SALI GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Gümüşhane'nin Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde okullar yarın tatil edilirken, 3 dağ geçidine ağır tonajlı araçların girişine kısıtlama getirildi.
Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde tüm okulların tatil edildiği belirtilirken, kent merkezi, Torul ve Kürtün ilçelerinde de yarın için taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Öte yandan gece saatlerinde meydana gelmesi beklenen aşırı soğuma ve buzlanma nedeniyle yüksek dağ geçitlerinde aksama olabileceği değerlendirilerek Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı Geçidi, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı Geçidi ve Gümüşhane-Erzincan arasındaki Ahmediye Geçidi istikametinde ağır tonajlı araçların bu gece saat 21.00'dan itibaren geçitleri kullanması yasaklandı.
Bahse konu araçların Jandarma ve Emniyet birimleri tarafından yol güzergahlarında belirlenen uygun depolama alanlarında sabah saat 08.00'a kadar bekletileceği ifade edilirken, sürücülerin ve yolcuların ihtiyaçlarının AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.
26 KASIM SALI BAYBURT'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın da eğitim-öğretime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Kar nedeniyle kentte bugün de eğitim öğretime ara verilmişti.
KAYSERİ'DE YARIN (26 KASIM SAL) OKULLAR TATİL Mİ?
Kayseri'de 2 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle 2 ilde de bugün okullar tatil edilmişti. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle okullar yarın da tatil edildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde yaşanmakta olan kar yağışının gece de devam edeceği ve beraberinde buzlanma görülme riskinin yüksek olması nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmesi uygun bulunmuştur" ifadelerine yer verdi.
NEVŞEHİR'DE YARIN (26 KASIM SAL) OKULLAR TATİL Mİ?
Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "İlimizde bu gece saatlerinde başlayıp, yarın gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşabilecek tipi, buzlanma, don olayı ve sis tehlikesi nedeniyle 26 Kasım Salı günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ? (25 KASIM PAZARTESİ)
Birçok ilde 25 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edildi. İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler....
Sakarya'da bir ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında etkisini gösteren kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde sürüyor. Akyazı Kaymakamlığı, ilçenin kırsal kesimlerinde de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, “ilçemizdeki taşımalı eğitim çerçevesindeki öğrencilerimiz için olumsuz hava şartları sebebiyle 25 Kasım Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir” denildi.
Bingöl'ün bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi
Bingöl'ün bazı ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Söz konusu ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda tedbir amaçlı eğitime yarın ara verildiği ifade edilen açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildi.
İlçe genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kaymakam Osman Oğuz Ekşi, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
Ekşi, şunları kaydetti:
"İlçemizde soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı taşımalı eğitime 25 Kasım Pazartesi (1 gün) ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ile hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır."
Samsun Valiliği, eğitime 1 gün ara verilen ilçeleri duyurdu
Samsun'da kar yağışı sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitim- öğretime verilen 1 günlük ara, il geneline yayıldı. Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz. İlimizde etkili olan kuvvetli sağanak, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim- öğretime 25 Kasım 2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Trabzon'da eğitime kar engeli
Trabzon'da il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 2 ilçede tüm okullarda, 4 ilçede ise taşımalı eğitime bir gün süre ile ara verildi.
Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yomra ilçemize bağlı Çamlıyurt, Maden, Oymalı ve Özdil mahallelerimizde taşımalı eğitime; Araklı ilçemize bağlı Yeşilyurt ilk ve ortaokulu, Çankaya ilk ve ortaokulu ile Erenler ilk ve ortaokullarında, bu güzergahlardan ve daha yukarı bölgelerden gelen ilk ve ortaöğretimdeki taşımalı eğitime; Tonya ilçemizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda; Şalpazarı ilçemizde taşımalı eğitime; Çaykara ilçemizde yolları kapalı olan ve rakımı 800 metre üzerinde bulunan mahallelerimizde taşımalı eğitime; Düzköy ilçemizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda 25.11.2024 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine ilgili ilçe kaymakamlıklarımızda oluşturulan komisyonlarca karar verilmiştir" denildi.
Niğde'de eğitime bir gün ara verildi
Valilikten yapılan açıklamda, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Sivas Valiliği tatil açıklaması
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti.
Şimşek, çocuklardan kar yağışının keyfini çıkarıp bol bol kitap okumalarını istedi.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile ve engelliler ile kronik hastalığı olanlar da bir gün süreyle idari izinli sayılacak.
Tokat'ta eğitime ara verildi
Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.
Açıklamada, öğrencilerin sorun yaşamaması için il genelinde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacağı duyuruldu.
Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.
Yozgat Valiliği'nden tatil açıklaması
Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre gece saatlerinde sıcaklığın kent genelinde sıfırın altında 6 ile 10 derece aralığına düşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Kar ve soğuk hava nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, "Zaman zaman devam eden rüzgar, tipiye sebebiyet verdiğinden ilimiz genelinde 25 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuzey ilçelerimizde ve merkez ilçelerimize ait kırsal mahallelerde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışıyla oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi, merkezde devam eden aşırı fırtına nedeniyle ilimiz genelinde bugün her tür kademedeki eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden annelerin yanı sıra kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Erzincan'da eğitime ara verildi
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği belirtilen açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 25 Kasım Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklama, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kırşehir
Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Olumsuz hava şartları ve buzlanma sebebiyle ilimiz genelinde 25 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamile personelimiz de bir gün izinlidir."
Karaman
Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitim ve öğretime, tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.
Malatya'da okullar tatil
Malatya'da kar nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel, çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de bugün izinli sayılacağı kaydedildi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından, "Sevgili evlatlarım, ilimizde devam eden yoğun kar yağışı, sis ve fırtına nedeniyle, ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklar değerlendirilerek bugün il genelinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesini kullandı.
Giresun'da okullar tatil
Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Dereli ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime bugün bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, Giresun merkez ve Espiye ilçelerinde de köy okullarında bugün eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verileceği kaydedildi.
Aksaray'da okullar tatil
Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 25 Kasım Pazartesi ara verildiği ifade edildi.
Adana'da okullar tatil
Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Çankırı'da okullar tatil
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı köylerin tamamında 25 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime ara verildiği ifade edildi.
Aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Orta ve Bayramören ilçelerinde de her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 25 Kasım Pazartesi ara verildiği bildirildi.
Sinop'ta eğitime ara
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının bugün de devam etmesinin beklendiği vurgulandı.
Bu kapsamda, önleyici tedbir olarak il genelinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedilen açıklamada, “İlimizde etkili olan sağanak yağış, kuvvetli fırtına ve yüksek kesimlerde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilimiz genelinde tüm resmi ve özel okullarda ve özel eğitim kurumlarında 25 Kasım 2024 Pazartesi günü taşımalı eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir.” denildi.
Düzce'de 1 gün tatil
Düzce Valisi Selçuk Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü il genelinde okullarımız 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Vali amcaları olarak tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini bol bol kitap okuyarak geçirmelerini rica ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Vali Aslan, engelli ve hamile kamu personeli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.
Tunceli
Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Çocuklar bugün kar tatilinin keyfini çıkarsın. Pertek ve Çemişgezek ilçeleri hariç olmak üzere Tunceli merkez ve diğer ilçelerinde köy okulları ve taşımalı eğitim dahil eğitime bir günlük kar tatili molası verilmiştir."
Erzurum
Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelerde kentte etkili olan olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam edeceğinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Olumsuz durumların önüne geçebilmek ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır."
Konya'da eğitime ara verildi
Konya'nın Doğanhisar, Kadınhanı, Sarayönü, Hadim, Derbent ilçelerindeki öğrenciler ile Cihanbeyli, Halkapınar, Karapınar, Bozkır, Emirgazi, Ereğli ve Altınekin ilçelerindeki taşımalı eğitim öğrencileri için olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.
Doğanhisar, Kadınhanı, Sarayönü, Hadim ve Derbent ilçelerindeki okullarda 25 Kasım Pazartesi eğitime ara verildi.
Cihanbeyli ve Altınekin'de taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitim öğretime ara verildi, taşımalı eğitim dışındaki öğrenciler için eğitim öğretim devam edecek.
Emirgazi'de Demirci ve Işıklar mahallelerindeki öğrenciler ve merkez okullardaki taşımalı öğrenciler için eğitime bugün ara verildi. Merkez okullarda eğitim öğretime devam edilecek.
Karapınar, Halkapınar, Ereğli ve Bozkır'da tüm taşımalı eğitim öğrencileri ile kırsal mahallelerdeki okulların öğrencileri için eğitime bugün ara verildi.
Rize'de okullar tatil edildi
Rize'nin İkizdere ilçesinde etkili olan kar nedeniyle 25 Kasım Pazartesi eğitime ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlçede yaşanan yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı, önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bugün tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilerimiz ve tüm okullarımız için eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."