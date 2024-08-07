Yaz tatili süresi ile ilgili son dönemde değişikliğe gidileceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bunun üzerine, öğrenci ve veliler "Yaz tatili kısalacak mı, kaç gün olacak" sorularının yanıtını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanı yaz tatili süresi ile ilgili son dakika açıklaması ile önemli kararı duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaz tatilinin gelecek eğitim öğretim dönemi ile birlikte 20 gün kısalacağını iddiasına yanıt verdi. İşte Milli Eğiitm Bakanı Yusuf Tekin'in 2025-2026 eğitim yılı yaz tatili süresinde yapılacak değişikliğe ilişkin yaptığı önemli açıklamanın detayları...

1 / 6 Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatili süresinin 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren 20 gün kadar kısaltılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Peki, okullar ne zaman açılacak?

2 / 6 "YAZ TATİLİ SÜRESİ KISALACAK" İDDİASI

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatili süresinin 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren 20 gün kadar kısaltılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Yeni eğitim öğretim yılı ise değişiklik olmadan 9 Eylül’de başlayacak. Ders sürelerine dair değişiklik planlamasının da gündemlerinde olduğunu belirten Yusuf Tekin, öğretmenlerin yoğun şikayetleri üzerine ders saatlerinin kısaltılacağını ifade etti.











3 / 6 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2024?

Yeni eğitim öğretim yılının takvimi ise şu şekilde;

Yeni dönem başlangıç: 9 Eylül 2024













4 / 6 OKULLARDA BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

1. Dönem ara tatil: 11-15 Kasım 2024





5 / 6 OKULLARDA SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN 2025?

Sömestr ara tatili: 20 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025

