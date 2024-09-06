YKS ek tercih ekranı açıldı mı? ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? soruları, üniversite adaylarının merakla beklediği konular arasında yer alıyor. 2024-YKS ek tercih süreci 6 Eylül itibariyle başlamış olup, adaylar tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması aracılığıyla bireysel olarak yapabilecekler. Peki YKS ek tercih başvurusu nasıl yapılır? İlk tercihte yerleşen adaylar ek tercih yapacak mı? Tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek yerleştirmeden yararlanacak mı?

1 / 12 ÖSYM tarafından yapılan son açıklamalar doğrultusunda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih dönemi başlamıştır. Adaylar, merakla bekledikleri ek tercih ekranına erişerek, daha önce yerleşmedikleri bölümlere veya daha önce tercih ettikleri ancak yerleşemedikleri bölümlere ek tercihlerini yapabilecekler. Ek tercih işlemleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilecektir. Adayların, ek tercih kılavuzunu dikkatlice inceleyerek, tercih yapmadan önce puanlarını ve kontenjanları karşılaştırmaları önemlidir. Peki YKS ek tercih ekranı açıldı mı? ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?

2 / 12 YKS ek tercih ekranı açıldı mı? 2024-YKS ek tercih ekranı 6 Eylül tarihi itibariyle açıldı. İlk tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanmayan öğrenciler, ek tercih işlemleriyle istedikleri üniversitelere yerleşmeye çalışacak.

3 / 12 ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme için tercihlerini, bugünden itibaren TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.

4 / 12 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.

5 / 12 Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. YKS EK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

6 / 12 2024 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır.

7 / 12 Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

8 / 12 Ek yerleştirme işlemleri, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN



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İlk tercihte yerleşen adaylar ek tercih yapacak mı? Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek yerleştirmeden yararlanabilecek.



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