YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS’de her bir oturumun başvuru ücreti 450 lira olarak belirlendi. İki oturuma katılacak adaylar 900 lira, üç oturuma katılacak adaylar ise 1450 lira ödeme yapacak. Geç başvurularda ise sınav ücreti %50 artırımlı olarak alındığından adaylar, ücret için son ödeme tarihini gündemine aldı. YKS geç başvurularında sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödendiğinde sınav ücreti 675 lira olacak.