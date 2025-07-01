YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2025?





YKS tercihlerinin hangi tarihler arasında yapılacağına ilişkin bilgi henüz ÖSYM tarafından kamuoyuyla paylaşılmadı. Geçen yıl YKS tercihleri 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.





Yaklaşık bir hafta süren tercih işlemlerinin bu yıl da benzer şekilde Temmuz ayının son günleri ile Ağustos ayının ilk günlerinde yapılması öngörülüyor.