2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Sınav maratonunun tamamlanmasının ardından adaylar ve aileleri, heyecanla 2025 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında, ayın kaçında belli olacak? İşte 2025 YKS (TYT - AYT - YDT) sonuç tarihi bilgileri...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. ÖSYM’nin resmi takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü adayların erişimine açılacak. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Adaylar, ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzu doğrultusunda aldıkları puan ve sıralamalara göre tercih listelerini hazırlayarak işlemlerini gerçekleştirecek.
YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
YKS TYT,AYT ve YDT sonuçları erişime açıldığında, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecektir.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2025?
YKS tercihlerinin hangi tarihler arasında yapılacağına ilişkin bilgi henüz ÖSYM tarafından kamuoyuyla paylaşılmadı. Geçen yıl YKS tercihleri 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Yaklaşık bir hafta süren tercih işlemlerinin bu yıl da benzer şekilde Temmuz ayının son günleri ile Ağustos ayının ilk günlerinde yapılması öngörülüyor.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, geleceklerini şekillendirecek tercih işlemlerini yine ÖSYM AİS sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.
2025 YKS soruları ve cevapları yayınlandı
ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarına ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı. Adaylar, TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT (Yabancı Dil Testi) oturumlarının soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.
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