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YÖKDİL soruları ve cevapları yayınlandı mı, sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL sonuç tarihi bilgisi

YÖKDİL soruları ve cevapları yayınlandı mı, sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL sonuç tarihi bilgisi

09:3217/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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YÖKDİL sonuçları, sınava giren binlerce adayın gündeminde. Beş yıl geçerliliği olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı ve soru cevap anahtarı adayların erişimine açıldı. ÖSYM, sınav takvimi ile YÖKDİL sonuçları için tarih verdi. YÖKDİL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte 2025 YÖKDİL ÖSYM sonuç bilgisi...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sonrası gözler sınav sonuçlarına çevrildi. İngilizce ve Arapça dillerinde yapılan sınavın sonuçları, adayların lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik başvurularında önemli bir kriter olacak. ÖSYM takvimine göre, YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarihi haberimizde derledik. Açıklanan sonuçlar, sınav tarihinden itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak. İşte 2025 YÖKDİL/1 sınav sonuç tarihi...

2025-YÖKDİL/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2025-YÖKDİL/1 sonuçları 06.03.2025 tarihinde açıklanacak.

2025 YÖKDİL/1 SORU VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

2025-YÖKDİL/1 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı. 16 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2025-YÖKDİL/21 temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

2025 YÖKDİL CEVAP ANAHTARINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ


YÖKDİL TAKVİMİ 2025

YÖKDİL

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

2025-YÖKDİL/2

Başvuru Tarihleri:

11.06.2025

18.06.2025

Sınav Tarihi:

27.07.2025

Sonuç Tarihi:

15.08.2025

e-YÖKDİL

Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

(e-YÖKDİL 2025/1 İngilizce-Sosyal Bilimler)

Başvuru Tarihleri

06.05.2025

14.05.2025

Sınav Tarihi

24.05.2025

Sonuç Tarihi:

24.05.2025

e-YÖKDİL

Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

(e-YÖKDİL 2025/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri)

Başvuru Tarihleri:

06.05.2025

14.05.2025

Sınav Tarihi:

25.05.2025

Sonuç Tarihi:

25.05.2025

e-YÖKDİL

Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

(e-YÖKDİL 2025/3 İngilizce-Fen Bilimleri)

Başvuru Tarihleri:

06.05.2025

22.05.2025

Sınav Tarihi:

31.05.2025

Sonuç Tarihi:

31.05.2025


YÖKDİL DEĞERLENDİRME

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

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