2024 Paris Yaz Olimpiyatları ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? Olimpiyatlarda kaç tane Türk sporcu olacak, hangi ülkeler katılıyor?

2024 Paris Olimpiyatları için geri sayım başladı. Milyonlarca sporseverin heyecanla beklediği yaz olimpiyatları 26 Temmuz’da başlayacak. Türkiye’den 18 spor dalında 54 kadın ve 48 erkek olmak üzere 102 Türk sporcu Olimpiyatlar’da yarışacak. Peki, Olimpiyatlar hangi gün başlıyor, nereden yayınlanacak? İşte Yaz Olimpiyatları başlangıç ve bitiş tarihleri…

1 / 10 Olimpiyatlar bu yıl Fransa’nın Paris kentinde düzenlenecek.



2 / 10 Paris Olimpiyatları’nda dünyanın birçok bölgesinden yaklaşık 11 bin sporcu madalya için mücadele edecek.



3 / 10 Fransa’nın Paris şehri daha önce 1900 ve 1924 Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmıştı.



4 / 10 Türkiye’den 18 spor dalında 54 kadın ve 48 erkek olmak üzere 102 Türk sporcu Olimpiyatlar için kota aldı.



5 / 10 2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE NE ZAMAN BİTECEK?

Paris'te 26 Temmuz Perşembe -11 Ağustos Pazar tarihlerinde düzenlenecek. 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın toplam maliyetinin yaklaşık 8 milyar avro olduğu tahmin ediliyor.



6 / 10 2024 PARİS OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2024 Yaz Olimpiyatları TRT SPOR ve TRT YILDIZ ekranlarından naklen yayınlanacak.



7 / 10 2024 PARİS OLİMPİYATLARI’NDA KAÇ SPORCU MÜCADELE EDECEK?

Oyunlarda, 204 ülkeden 10 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek.



8 / 10 Organizasyonda 32 branşta toplam 329 etkinlik gerçekleştirilecek.



9 / 10 Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alan karate ve beyzbol branşları organizasyondan çıkarılırken, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk kez breakdans branşında mücadele gerçekleştirilecek.