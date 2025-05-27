26 maç 23 gol! Göztepe’nin Romulo’dan sonraki yeni silahı belli oldu

Göztepe, yıldız forveti Romulo’nun Avrupa’ya transferine hazırlanırken, Avusturya 2. Lig’in gol kralını kadrosuna katmak için harekete geçti. 26 maçta 23 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çeken 25 yaşındaki santrfor, sarı-kırmızılıların hücum hattını ateşleyecek yeni isim olmaya aday.
Göztepe'de gösterdiği performansla yurt içi ve yurt dışında birçok talibi olan Romulo'nun transferi gündemde.
Göztepe, DHA'nın haberine göre Romulo'yu 15 milyon euroya Avrupa'ya satmaya hazırlanırken, Brezilyalı golcünün alternatifini de buldu.
Buna göre Göztepe, Romulo'nun yerine Claudy M'Buyi'yi transfer etmeyi hedefliyor.
Avusturya 2. Lig ekiplerinden St. Pölten forması giyen Claudy M'Buyi bu sezon ligde 24 maçta 21 gol attı ve sezonu gol kralı olarak tamamladı.
Claudy M'Buyi tüm kulvarlarda ise 26 maça çıkıp 23 gol, 3 asistlik istatistik yakaladı.
M'Buyi'ye Göztepe'nin yanı sarı Rapid Wien, Legia Varşova ve Slovan Bratislava takımlarının da ilgisi olduğu iddia ediliyor.
25 yaşındaki futbolcunun St. Pölten ile 1+1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre M'Buyi'nin güncel piyasa değeri 300 bin euro.