44 yaşındaki Ronaldinho futbola geri dönüyor

Futbolun efsane ismi Ronaldinho yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. 44 yaşındaki Brezilyalı eski futbolcu profesyonel futbol hayatına hem oyuncu hem de kulüp sahibi olarak geri dönecek. Detaylar haberimizde.
Brezilyalı efsane Ronaldinho, profesyonel futbol hayatına hem oyuncu hem de kulüp sahibi olarak geri dönmeye hazırlanıyor.
44 yaşındaki yetenekli isim, Kuzey Amerika üçüncü liginde yer alan Greenville Triumph'u daha önce de iş birliği yaptığı bir yatırımcı grubu ile satın aldı.
Kariyeri boyunca Barcelona, PSG ve Milan başta olmak üzere birçok büyük takımda giyip ulaşılması zor başarılara imza atan Ronaldinho'nun yeni meydan okuması ise Greenville'i ABD’de söz sahibi bir kulüp haline getirmek oldu.
Fransa basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Ronaldinho kulübü sadece yönetmekle kalmayacak, yeşil sahalarda forma da giyecek.
Kariyeri boyunca büyük başarılara imza atan Brezilyalı isim; bir Ballon d'Or, bir Dünya Kupası, bir Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 12 kupa kazandı.
Bir nesli kendisine hayran bıraktıran yetenekli hücum oyuncusu bu süreçte çıktığı 561 karşılaşmada; 202 gol attı ve 171 asist yaptı.